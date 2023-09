Además del American Bully XL, las otras razas de perro prohibidas en Reino Unido

En la foto se ve al primer ministro de Reino Unido y al American Bully XL. Foto: Paula Saavedra

Desde el pasado jueves, el primer ministro de Reino Unido, Rishi Sunak, anunció que el American Bully XL estará prohibido a finales del año, ya que describe esta raza como un peligro para las comunidades, particularmente para los niños.

El canino entraría en la Ley de Perros Peligrosos que tiene el país inglés, en la que ya se contemplan otras 4 razas que están “peligrosamente fuera de control”. Esta medida se introdujo en 1991, tras ataques graves ocasionados por perros, que, en algunas ocasiones, incluso eran mortales.

La normativa estípula que es un delito poseer, criar, regalar o vender un canino que sea catalogado como nocivo y que quien incumpla lo establecido puede ser encarcelado hasta por 14 años, de igual forma, parte del castigo es que sus perros sean sacrificados. Con esto, se intenta proteger el espacio público británico de posibles ataques por perros agresivos y de gran tamaño.

Los animales que estén eximidos de la ley deberán estar castrados, tendrán el microchip y un bozal en lugares públicos. Tal como es el caso de cerca de 3.500 perros en Inglaterra, Gales y Escocia a los que no les aplica esta legislación.

Sin embargo, la ley ha sido desacreditada por no abordar las causas subyacentes de las mordeduras de perros y el comportamiento agresivo. Pues la identificación de ciertos tipos de perro –para prohibir su tenencia– se basa en una evaluación subjetiva del aspecto de un perro, en lugar de estudiar las características genéticas con una raza específica, según la Asociación Británica de Veterinaria.

Por ahora, las razas prohibidas son:

También conocido como pitbull terrier americano y es reconocido por ser fuerte, además de fornido, probablemente teniendo más músculos por libra del peso de su cuerpo que cualquier otra raza.

Sobre su personalidad, Hills, la empresa experta en alimentación para mascotas, dice que: “son divertidos, compañías nobles y pacientes con los miembros de la familia (con sus excepciones de otros pitbulls). Como en todas las razas, hay sus excepciones”.

Es un perro grande, robusto y con cierto aire majestuoso. Su nariz es negra. Los ojos son pequeños y de color castaño oscuro. “El tosa tiene un temperamento paciente, audaz y de gran valor. Se trata de un perro muy leal a la familia, muy seguro de sí mismo y de la capacidad física que ostenta”, comenta ExpertoAnimal, sitio web especializado en animales.

Tiene una musculatura marcada y son perros grandes, con una altura entre los 60 y 68 cm. Su peso está entre 40 y 45 kg. Su espalda es fuerte y musculosa, con un pecho amplio y profundo “el temperamento del dogo argentino es fuerte, pero a su vez son de los perros más fieles, cariñosos y juguetones que hay. Su carácter derrocha valentía y dominancia”, explica Mivet, equipo de gestores veterinarios.

Pesa cerca de 50 kg y tiene una altura de hombro de 65-75 cm. Es un deportista con piel arrugada. “Es seguro de sí mismo, valiente y muy territorial. La mayoría de ejemplares tienden a querer tomar siempre las riendas de la situación. Por eso, para guiar a este perro hay que practicar mucha perseverancia y tener amplios conocimientos”, expone Zooplus Magazine, una empresa dedicada al bienestar animal.

Sobre estos perros, no hay evidencia de que la Ley de Perros Peligrosos haya sido efectiva para reducir la incidencia de comportamiento agresivo en perros o lesiones relacionadas con mordeduras. Definir determinadas razas como “peligrosas” puede ser engañoso, ya que crea la impresión incorrecta de que la agresión está relacionada con el tipo de raza y que aquellas razas que no figuran en la lista no exhibirán un comportamiento agresivo, según la Asociación Veterinaria Británica.

