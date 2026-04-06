Adoptan a Limón, el perrito que fue devuelto a una fundación y conmovió en redes

Tras meses de espera, Limón dejó atrás el refugio y comenzó una nueva vida en familia. Foto: dogpackoficial

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Después de una historia marcada por el abandono, Limón finalmente tuvo un final feliz. La fundación Dog Pack, dedicada al restace y cuidado de animales en condiciones vulnerables en Bogotá, confirmó este 27 de marzo de 2026 que el perrito, que meses atrás había sido devuelto tras un proceso de adopción, fue adoptado nuevamente y hoy cuenta con una familia definitiva.

El caso de Limón se había dado a conocer en agosto de 2025, cuando, con apenas seis meses, regresó al cuidado de la organización luego de que su familia adoptante decidiera devolverlo. “Limón vuelve al pack después de cuatro meses de haber sido adoptado. Su familia no entendió que adoptar no es un ensayo ni algo pasajero, es un compromiso para toda la vida. En las buenas, en las malas, en la salud, en la enfermedad, en la riqueza y en la pobreza, no importa el contexto es una responsabilidad que se asume”, dijo la fundación en aquella oportunidad.

La organización también informó que los animales no comprenden las razones del abandono y enfrentan episodios de confusión y estrés al volver a un refugio.

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Durante su estancia en la fundación, Limón esperaba una segunda oportunidad mientras recibía cuidados y acompañamiento. Desde entonces, Dog Pack insistió en la importancia de asumir la adopción como un compromiso de largo plazo, que implica responsabilidad, paciencia y dedicación.

Meses después, ese mensaje se materializó en un desenlace positivo. “Finales felices que lo valen todo. Este mes, Limón encontró hogar, amor y una nueva oportunidad. Gracias a quienes lo hicieron posible. Seguimos porque aún hay muchos esperando”, señaló la organización al anunciar su adopción.

La historia de Limón se convierte así en un recordatorio de que, aunque algunos procesos no resultan como se espera, siempre existe la posibilidad de un nuevo comienzo para los animales que siguen esperando un hogar.

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