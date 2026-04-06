Así salvaron a Candy, perrita del Ejército, tras ser mordida por una serpiente (video)

La perrita fue llevada inicialmente al Cantón Militar Jaime Rooke y posteriormente fue remitida a un centro veterinario. Foto: Ejército Nacional

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

Una rápida reacción del Ejército Nacional de Colombia permitió salvar la vida de Candy, una perrita que hace parte de la Sexta Brigada y acompaña a los soldados en patrullajes rurales en el sur del Tolima. El caso, ocurrido en la vereda Los Naranjos, en el municipio de Rioblanco, fue dado a conocer a través de las redes sociales de la Quinta División.

De acuerdo con la información oficial, el animal fue mordido por una serpiente mientras se encontraba en operaciones junto a las tropas. Ante la emergencia, los uniformados activaron de inmediato un protocolo de evacuación con apoyo de la Aviación del Ejército, que permitió trasladarla por vía aérea hasta la ciudad de Ibagué.

“Nuestra heroína de cuatro patas fue mordida por una serpiente en la vereda Los Naranjos y gracias a una evacuación helicoportada recibió atención oportuna en Ibagué”, informó la entidad.

Lea también: Fundación muestra con IA cómo sería un perrito si no hubiera sido maltratado y el resultado conmueve

La perrita fue llevada inicialmente al Cantón Militar Jaime Rooke, donde recibió atención preliminar, y posteriormente fue remitida a un centro veterinario especializado para su manejo oportuno. La intervención rápida fue clave para estabilizar su estado de salud.

Desde la institución destacaron el papel de estos animales en las operaciones y reiteraron su compromiso con su bienestar. “Nuestros amigos peludos son coequiperos fundamentales. Hacemos todo por ellos para salvar sus vidas”, señalaron en el mensaje compartido en redes.

La historia de Candy se ha viralizado en las últimas horas y ha generado múltiples reacciones de apoyo, en un contexto donde cada vez es más visible el rol de los caninos en labores de seguridad y acompañamiento dentro de las fuerzas militares.

Lea también: El rescate viral de un perro se convierte en monumento 10 años después y conmueve al mundo

Actualmente, la canina se encuentra en proceso de recuperación y bajo observación médica.

#EsNoticia | Apoyo oportuno permitió salvar la vida de nuestra canina Candy, pieza fundamental para los soldados de la #SextaBrigada que adelantan patrullajes rurales.

Nuestra heroína de cuatro patas fue mordida por una serpiente en la vereda Los Naranjos, municipio de Rioblanco,… pic.twitter.com/uKWPgt7RCv — Quinta División del Ejército Nacional (@Ejercito_Div5) April 2, 2026

🐾 ¿Quiere estar al día y conocer las últimas noticias sobre el mundo animal? Lo invitamos a verlas en La Red Zoocial. 🐶🐱