Adoptaron a Antonio, perro que sobrevivió a un machetazo, y al día siguiente lo devolvieron

La organización reiteró su llamado a la adopción responsable y recordó que Antonio puede ser adoptado desde cualquier ciudad de Colombia. Foto: Huellitas Callejeras Barranquilla

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La historia de Antonio, un perro rescatado por la fundación Huellitas Callejeras, en Barranquilla, generó indignación en redes sociales luego de que la organización informara que el animal fue devuelto apenas un día después de haber sido entregado en adopción. Ahora, el canino busca una familia que le ofrezca un hogar definitivo.

A través de un video publicado el 13 de julio en su cuenta de Instagram @huellitascj, la fundación explicó que Antonio ya había superado un largo proceso de recuperación tras ser víctima de un violento ataque con un machete que casi le cuesta la vida.

Como consecuencia de las heridas, los veterinarios tuvieron que amputarle una de sus orejas. Durante varios meses recibió tratamiento y cuidados hasta recuperarse por completo y quedar listo para ser adoptado.

Sin embargo, la alegría duró poco. Según relató la organización, la familia que lo recibió decidió devolverlo al día siguiente de la adopción.

De acuerdo con la fundación, los adoptantes argumentaron que “pensaban que era más pequeño”. La organización señaló que, aunque durante el proceso de entrega pudieron manifestar cualquier duda o desistir de la adopción, recibieron al perro, se tomaron fotografías con él y, un día después, comunicaron que ya no querían quedarse con el animal.

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Huellitas Callejeras también respondió a quienes cuestionaron el proceso de adopción. Explicó que, como ocurre en muchas fundaciones de protección animal, cada adopción implica formularios, entrevistas y una evaluación previa de los posibles adoptantes. Sin embargo, pese a estos filtros, es imposible prever el comportamiento de las personas una vez el animal llega a su nuevo hogar.

“Antes de que venga alguien a comentar si hicimos el proceso bien o no, créanme que estas son cosas a las que uno siempre está expuesto. Aunque un formulario, una entrevista y un proceso de adopción sean perfectos, nunca sabemos qué hay en el corazón de las personas”, expresó la fundación.

La fundación lamentó que Antonio, después de haber sobrevivido al maltrato y atravesado un doloroso proceso de recuperación, tuviera que enfrentar nuevamente el abandono.

Ahora, el perro vuelve a estar disponible para adopción y la organización hace un llamado a quienes deseen brindarle un hogar permanente. Además, recordó que las adopciones no se limitan a Barranquilla, sino que también pueden realizarse desde otras ciudades del país.

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Los interesados en darle un hogar para toda la vida a Antonio pueden comunicarse con Huellitas Callejeras Barranquilla a través del número 313 685 9730, donde recibirán información sobre el proceso de adopción.

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