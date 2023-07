Adoptaron a Jacob, perro que perdió una de sus patas tras ser atropellado en Medellín

Tras llevar a cabo un proceso de rehabilitación, Jacob pudo recuperar su movilidad. Foto: Alcaldía de Medellín

Jacob es un perrito criollo, negro y grande que fue rescatado por el Centro de Bienestar Animal La Perla luego de que fuera atropellado en el barrio San Diego, en Medellín, Antioquia.

De acuerdo con la entidad, el hecho, que ocurrió el 12 de junio de 2020, fue reportado a la línea 123, por lo que el equipo de profesionales del Centro de Bienestar Animal adelantó el proceso de rescate, encontrando al canino con baja condición corporal, pelaje opaco y con un marcado dolor ante la manipulación. Luego de las valoraciones, el equipo de médicos veterinarios definió la amputación de una de sus patas traseras, que fue la parte del cuerpo más afectada.

El Centro de Bienestar Animal informó que, tras llevar a cabo un proceso de rehabilitación, Jacob pudo recuperar su movilidad y, a pesar de que le falta de una de sus patas, corre, salta y se desplaza con facilidad. Sin embargo, lo más emocionante del caso es que después de 3 años, el canino fue adoptado por una familia de Sabaneta.

“Estamos muy felices con la adopción de Jacob, es un perro que rescatamos de las calles, luego de haber sido atropellado y de pasar por un grave estado de salud. Hoy, Jacob tiene una segunda oportunidad para ser feliz”, manifestó la subsecretaria de Protección y Bienestar Animal, Diana Marcela Santacruz, a través de un comunicado.

“Si bien nosotros no estábamos considerando en su momento adoptar, cuando conocimos a Jacob nos enamoró su condición, su color y su nobleza. Aunque teníamos nuestros temores, estos seres nos enseñan que son supremamente resilientes; así mismo ha sido la dinámica en nuestro hogar, y nos ha enseñado que su discapacidad o su condición no es relevante para ser feliz en nuestro hogar. Estos seres que están en La Perla necesitan de nuestra ayuda, de nuestro amor; démosles la oportunidad. Yo adoptaría mil veces y no me importa su condición, no me importa su color”, expresó Herlinda Bonilla Álvarez, integrante de la familia que acogió a Jacob.

Al igual que Jacob, este año 541 animales de compañía del Centro de Bienestar Animal han llegado a una nueva familia. En La Perla hay disponibles para los procesos de adopción más de 1.500 caninos y felinos que han sido rescatados por casos de maltrato o abandono en los diferentes barrios y comunas del Distrito.

Para facilitar la adopción, La Perla dispone de la línea de atención de WhatsApp 3117963457; además, cuenta con un punto de adopciones en el Parque Ambiental La Frontera y se realizan jornadas especiales en centros comerciales y sitios estratégicos de la ciudad. De igual forma, el trámite se puede adelantar en el Centro de Bienestar Animal que está ubicado en el corregimiento Altavista.

“Queremos invitarlos a que adopten y les den esa segunda oportunidad a los caninos y felinos que se encuentran en nuestro Centro de Bienestar Animal. Gracias a los cuidados del personal de nuestro centro, están listos para tener una segunda oportunidad”, concluyó Santacruz.

