Instituto de Bienestar Animal examinó al perro que fue arrastrado en plena vía de Bogotá

Un nuevo caso de presunto maltrato animal se presentó en Bogotá por cuenta de un hombre que arrastró a un perro desde un carro en plena vía de la ciudad. El hecho quedó registrado en varios videos y fue difundido a través de redes sociales.

“Este bárbaro en carro iba arrastrando ayer a un perrito, exponiéndolo a ser atropellado en una concurrida vía de Bogotá, solo ´para que no le ensuciara el carro´. Una señora intentó socorrer al perrito, pero fue rechazada. Atentos a esta denuncia” afirmó Plataforma Alto en su cuenta de Twitter.

En las imágenes se puede observar al canino atado a una cuerda y siendo llevado por fuera de un vehículo en movimiento. Los hechos, según informaron los denunciantes, habrían ocurrido el domingo 9 de julio de 2023, por las calles cercanas al centro comercial Unicentro, norte de la capital.

El Instituto Distrital de Protección y Bienestar Animal (IDPYBA), en un operativo conjunto entre la Policía Ambiental y la Alcaldía Local de Usaquén, realizó una visita de verificación a Copito, el perro de raza Samoyedo de dos años de edad, que es visto en el video, siendo sujetado por un lazo desde la parte exterior del carro.

El equipo Escuadrón Anticrueldad revisó las condiciones de salud del animal. Según un comunicado de la institución, Copito presenta una condición corporal adecuada, cuenta con agua y comida a voluntad y, del mismo modo, su propietario cuenta con los soportes de su historia clínica, con exámenes de sangre en rango, además de una zona de permanencia limpia.

“Una vez finalizada la visita se dejan los siguientes compromisos: presentar soporte de atención veterinaria actualizado; mantener su zona de permanencia limpia y proveer un refugio que lo resguarde de las condiciones climáticas. El tenedor también deberá asistir a unas charlas pedagógicas sobre tenencia responsable de animales de compañía y muy importante, comprometerse a no generar ninguna situación de estrés sobre el animal”, comentó Adriana Estrada, directora del instituto.

En la visita de condiciones de bienestar, se conocieron pruebas que suministró la familia para mostrar que uno de los integrantes de la familia había sufrido, presuntamente, con un tóxico.

Durante la visita, el propietario se disculpó y aseguró que tomó una decisión errónea frente al transporte de su perro. “Quiero reconocer que tomé una decisión errónea frente al transporte equivocado de mi perro, el domingo 9 de julio, dado que estaba en una situación de estrés y presión que no me permitía tomar decisiones claras. Reitero el compromiso de darle un seguimiento a los compromisos que me dejan los médicos veterinarios de la institución y darle cumplimiento”, aseguró el propietario del animal.

El Instituto invitó a las personas a reportar, a través de la línea contra el maltrato animal, 018000115161, los casos de presunto maltrato, crueldad, negligencia y sobreexplotación que se desarrollen en Bogotá.

Las denuncias sobre maltrato animal que se evidencian a diario en redes sociales, reportes oficiales y otros medios, se han vuelto una problemática de difícil solución en la ciudad.

De acuerdo con el Instituto Distrital de Protección Animal, entidad que se encarga de atender las denuncias ciudadanas por maltrato animal, en el 2022 se realizaron “más de 4.500 visitas y 550 aprehensiones de animales”. Los reportes que más comúnmente se presentan son por negligencia, abandono y violencia física.

