Alejandro Riaño adoptó a Rayo y Trueno, dos perros abandonados en Tierralta, Córdoba

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Con amor, resiliencia y segundas oportunidades, Rayo y Trueno, dos perros que fueron rescatados durante una jornada de esterilización realizada en Tierralta, Córdoba, disfrutan hoy de un nuevo hogar junto al actor y comediante colombiano Alejandro Riaño.
La noticia fue compartida por la fundación Huellitas Callejeras Barranquilla, organización que acompañó el proceso de recuperación y adopción de los peludos.
Tras ser encontrados en condiciones difíciles, Rayo y Trueno fueron trasladados a Medellín, donde iniciaron un proceso de rehabilitación física y emocional bajo el cuidado de un hogar de paso que les brindó atención, cariño y la oportunidad de recuperarse.
Desde el primer momento, ambos demostraron ser inseparables. Su vínculo se fortaleció durante la recuperación, convirtiéndose en compañeros incondicionales que siempre permanecían juntos, protegiéndose y compartiendo cada etapa de su proceso.
Muchas personas destacaban la belleza y nobleza de los perros, pero encontrar una familia dispuesta a adoptarlos sin separarlos representó un desafío para la organización. Sin embargo, la espera valió la pena.
El destino cambió para los hermanos cuando Alejandro Riaño manifestó su interés en adoptar y conectó de inmediato con la historia de Rayo y Trueno. La adopción conjunta permitió que comenzaran una nueva etapa en un entorno lleno de amor y estabilidad.
Desde Huellitas Callejeras Barranquilla celebraron este desenlace como una muestra del impacto positivo que tienen las adopciones responsables, especialmente para animales que han sufrido abandono o maltrato.
“Las adopciones siempre son el inicio de una nueva vida, una oportunidad para aquellos que un día fueron abandonados y maltratados”, destacó la organización al compartir la noticia.
Hoy, Rayo y Trueno, ahora conocidos como Hernández y Fernández, disfrutan de una nueva familia y de la oportunidad de escribir una historia muy diferente, marcada por el afecto, la protección y el bienestar que merecen.
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