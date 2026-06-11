Alejandro Riaño adoptó a Rayo y Trueno, dos perros abandonados en Tierralta, Córdoba

Después de sobrevivir al abandono y la adversidad, Rayo y Trueno encontraron una segunda oportunidad junto a Alejandro Riaño, quien decidió adoptarlos sin separarlos. Foto: Huellitas Callejeras Barranquilla

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Con amor, resiliencia y segundas oportunidades, Rayo y Trueno, dos perros que fueron rescatados durante una jornada de esterilización realizada en Tierralta, Córdoba, disfrutan hoy de un nuevo hogar junto al actor y comediante colombiano Alejandro Riaño.

La noticia fue compartida por la fundación Huellitas Callejeras Barranquilla, organización que acompañó el proceso de recuperación y adopción de los peludos.

Tras ser encontrados en condiciones difíciles, Rayo y Trueno fueron trasladados a Medellín, donde iniciaron un proceso de rehabilitación física y emocional bajo el cuidado de un hogar de paso que les brindó atención, cariño y la oportunidad de recuperarse.

Desde el primer momento, ambos demostraron ser inseparables. Su vínculo se fortaleció durante la recuperación, convirtiéndose en compañeros incondicionales que siempre permanecían juntos, protegiéndose y compartiendo cada etapa de su proceso.

Muchas personas destacaban la belleza y nobleza de los perros, pero encontrar una familia dispuesta a adoptarlos sin separarlos representó un desafío para la organización. Sin embargo, la espera valió la pena.

El destino cambió para los hermanos cuando Alejandro Riaño manifestó su interés en adoptar y conectó de inmediato con la historia de Rayo y Trueno. La adopción conjunta permitió que comenzaran una nueva etapa en un entorno lleno de amor y estabilidad.

Desde Huellitas Callejeras Barranquilla celebraron este desenlace como una muestra del impacto positivo que tienen las adopciones responsables, especialmente para animales que han sufrido abandono o maltrato.

“Las adopciones siempre son el inicio de una nueva vida, una oportunidad para aquellos que un día fueron abandonados y maltratados”, destacó la organización al compartir la noticia.

Hoy, Rayo y Trueno, ahora conocidos como Hernández y Fernández, disfrutan de una nueva familia y de la oportunidad de escribir una historia muy diferente, marcada por el afecto, la protección y el bienestar que merecen.

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