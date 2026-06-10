Arquitecto colombiano construye casitas para perros que viven en las calles

El proyecto promueve la reutilización de materiales para crear espacios funcionales destinados a perros en situación de calle. Foto: @ofus_visual

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En Pasto, Nariño, como en muchas otras ciudades de Colombia, es común encontrar perros y gatos que sobreviven en condición de calle. Frente a esta realidad, un arquitecto decidió poner sus conocimientos al servicio de estos seres que pocas veces son tenidos en cuenta en la planificación de los espacios urbanos.

Se trata de Jeison Castillo, conocido en redes sociales como “El Arqui de los que no tienen voz”, quien desde la cuenta de Instagram @ofus_visual comparte una iniciativa personal en la que construye refugios para perros en situación de calle, brindándoles un lugar donde protegerse del frío, la lluvia y las largas noches a la intemperie.

Uno de los casos más recientes es el de Osito, un perro que habita en el sector Champañá, en Pasto. Según documentó el arquitecto y creador de contenido, gracias al apoyo de personas que se sumaron a la iniciativa, el animal recibió una casita diseñada especialmente para ofrecerle un espacio seguro donde descansar y resguardarse de las condiciones climáticas.

Aunque para muchos pueda parecer una estructura sencilla, detrás de cada refugio hay un proceso que implica diseño, materiales, transporte y trabajo.

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“Nada de esto habría sido posible sin quienes aportaron materiales, compartieron el proyecto, donaron, apoyaron o simplemente creyeron en esta idea. No pertenezco a una fundación, no trabajo con entidades y no tengo patrocinadores. Soy un arquitecto que decidió usar su profesión para ayudar a quienes no tienen voz”, explicó Castillo en una de sus publicaciones.

Sin embargo, su propósito va más allá de construir refugios. A través de este proyecto busca generar conciencia sobre la necesidad de crear ciudades más empáticas e incluyentes, donde también se tenga en cuenta a los animales que comparten el espacio urbano.

Según ha explicado en su cuenta de Instagram, la iniciativa se basa en principios de arquitectura reutilizable y pretende demostrar que el diseño también puede convertirse en una herramienta para mejorar la calidad de vida de los perros callejeros. Por ello, insiste en que estos refugios no deben verse simplemente como casitas improvisadas, sino como espacios funcionales pensados para responder a las necesidades reales de los animales.

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La propuesta incluso ha llegado a escenarios institucionales. Recientemente, Castillo presentó su proyecto ante la Alcaldía de Pasto con el objetivo de socializar la iniciativa y abrir la conversación sobre el papel que pueden desempeñar la arquitectura y el urbanismo en la protección de los animales en situación de calle.

Mientras tanto, historias como la de Osito reflejan el impacto que pueden tener este tipo de acciones. Lo que para algunos es una pequeña casita, para un perro que ha pasado años expuesto a la lluvia, el frío y la incertidumbre puede significar un refugio, seguridad y una mejor calidad de vida.

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