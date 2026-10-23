La historia de Ari fue compartida por la Defensoría del Pueblo de la Provincia de Buenos Aires (PBA) a través de sus redes sociales. Allí contaron que, tras ser rescatado en Ucrania, el canino fue llevada a La Plata, Argentina, donde recibió entrenamiento como animal de terapia. Actualmente, acompaña a niños y niñas…

Ari es un perrito que nació en Ucrania y sobrevivió a la guerra que enfrenta ese país. Fue rescatado y trasladado a otro lugar, lejos de su tierra natal, donde su vida dio un giro y encontró una nueva misión: ayudar a otros.

Te leemos la información completa para que tengas una experiencia más inmersiva en nuestro portal.

Lee lo esencial de esta nota con nuestra herramienta exclusiva de resumen con IA. ¡Pruébala ahora!

Lee nuestros resúmenes para informarte con los puntos clave de cada noticia. Te contamos lo que debes saber en pocos segundos.

Ari, el perro que escapó de la guerra en Ucrania y ahora acompaña a niños hospitalizados

La historia de Ari fue compartida por la Defensoría del Pueblo de la Provincia de Buenos Aires (PBA) a través de sus redes sociales. Allí contaron que, tras ser rescatado en Ucrania, el canino fue llevada a La Plata, Argentina, donde recibió entrenamiento como animal de terapia. Actualmente, acompaña a niños y niñas internados en el Hospital de Niños Sor María Ludovica y contribuye a su bienestar emocional durante la estancia hospitalaria.

Publicidad

Esta iniciativa es impulsada por la Defensoría del Pueblo bonaerense, el Observatorio del Vínculo Humano Animal de la Universidad Nacional Arturo Jauretche (UNAJ), con sede en Florencio Varela, y el Hospital de Niños Sor María Ludovica. Su objetivo es incorporar el vínculo con los animales como una herramienta de acompañamiento emocional para los pacientes.

"Hola, soy Ari y yo vine desde muy lejos para estar acá. Nací en Ucrania, cuando empezó la guerra me rescataron y ahora tengo la mejor misión del mundo. Mi trabajo es dar patitas y recibir mimos y hacer sonreír a todos. Gracias por recibirme con tanto amor", cuentan en un video publicado por la entidad, en el que narra su historia desde su propia perspectiva.

Le puede interesar

Lea también: Osiris, la perrita que brinda apoyo emocional en un cementerio: ya acompañó 90 velorios

El impacto de Ari en los niños hospitalizados

El equipo médico del Hospital de Niños Sor María Ludovica ha observado cambios positivos en el ánimo de los pacientes desde la llegada del perro. Elizabeth, médica de planta de la sala 9 de terapia intermedia, explicó que el contacto con Ari genera respuestas favorables en los niños internados.

“Estamos muy contentos porque vemos el impacto que genera en los chiquitos que están internados. El contacto con Ari siempre genera refuerzos positivos”, señaló.

La iniciativa busca demostrar cómo el vínculo humano-animal puede contribuir a una atención más cercana e integral, especialmente para los niños que deben permanecer hospitalizados. Aunque la presencia de Ari no reemplaza los tratamientos médicos, sí ofrece un espacio de compañía y estímulo emocional durante el proceso de atención.

Lea también: Buscan hogar para Arenita, una perrita encontrada en las calles de Bogotá

Una rutina de compañía y cuidados

Luisiana, tutora de Ari, también compartió detalles sobre la personalidad del perro y su rutina cuando acompaña a los pacientes. Según contó, es un animal compañero y disfruta pasar tiempo al aire libre, especialmente en los días soleados en los que va al hospital.

La tutora explicó que las jornadas de visita son especiales para Ari y que, al regresar a casa, suele descansar durante buena parte de la tarde. Su labor requiere, por tanto, acompañamiento y cuidados para procurar su bienestar, además del de los niños con quienes interactúa.

La Defensoría del Pueblo de la Provincia de Buenos Aires destacó la importancia de apoyar este tipo de iniciativas en el sistema público de salud. En el marco del Día Mundial de la Asistencia Humanitaria, la entidad señaló que promover programas de acompañamiento emocional contribuye a una atención humanizada, integral y centrada en los derechos de las niñas y niños.

🐾 ¿Quiere estar al día y conocer las últimas noticias sobre el mundo animal? Lo invitamos a verlas en La Red Zoocial. 🐶🐱