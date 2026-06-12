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Aria creyó haber encontrado un hogar, pero regresó al refugio a sus seis meses: ¿qué pasó?

Esta perrita se caracteriza por ser amorosa, juguetona y llena de energía.

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12 de junio de 2026 - 03:56 p. m.
Tras ser devuelta al refugio, Aria busca una segunda oportunidad junto a una familia comprometida.
Tras ser devuelta al refugio, Aria busca una segunda oportunidad junto a una familia comprometida.
Foto: AmiDogs Baq
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Aria creyó haber encontrado el hogar que tanto necesitaba. Sin embargo, tras varios meses entregando cariño y compañía a su familia, regresó nuevamente a la búsqueda de una segunda oportunidad. Según explicaron sus antiguos cuidadores, un cambio de ciudad les impediría continuar haciéndose cargo de ella.

Hoy, esta perrita de entre seis y siete meses vuelve a estar en adopción y al cuidado AmiDogs Barranquilla. Aria se caracteriza por ser amorosa, juguetona y llena de energía, cualidades que la convierten en una excelente compañera para un hogar dispuesto a brindarle tiempo, dedicación y afecto.

Aunque aún se encuentra en etapa de aprendizaje debido a su corta edad, la organización destaca que con paciencia, orientación y una familia comprometida, podrá desarrollarse plenamente y convertirse en una mascota ejemplar.

Desde AmiDogs Barranquilla hacen un llamado a quienes estén interesados en ofrecerle un hogar definitivo, donde reciba el amor y la estabilidad que merece para crecer feliz.

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Las personas interesadas en adoptarla pueden comunicarse al 301 283 6080. Adoptar no solo cambia la vida de un animal, también transforma la de quien decide abrirle las puertas de su hogar y de su corazón.

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