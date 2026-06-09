Perros rescatados predicen partidos del Mundial para encontrar una familia

La campaña girará alrededor de una dinámica inspirada en los famosos animales que históricamente han “pronosticado” resultados deportivos en torneos internacionales. En esta ocasión, perros rescatados serán los protagonistas de cada jornada. Foto: Fundación Animalove

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Mientras millones de aficionados siguen cada partido del Mundial de Fútbol 2026, más de 400 perros rescatados tendrán una oportunidad única para encontrar una familia. La empresa Gabrica lanzó una iniciativa que busca aprovechar la atención que genera el torneo para visibilizar a animales que no tienen hogar y promover la adopción responsable.

La campaña llamada “La Predicción de la Adopción” se desarrolla en alianza con la Fundación Animalove, organización sin ánimo de lucro ubicada en Zipaquirá que alberga a cientos de perros rescatados y que trabaja por brindarles una segunda oportunidad.

La propuesta toma inspiración de los famosos animales que en distintos mundiales han intentado predecir resultados deportivos. En esta ocasión, los protagonistas serán perros rescatados que, antes de cada encuentro, elegirán entre dos platos que representarán a las selecciones enfrentadas. Sin embargo, el objetivo principal no será acertar el marcador.

“Si el perro acierta o no la predicción, realmente no importa. Lo verdaderamente importante es que cada uno tenga la oportunidad de ser visto, conocido y eventualmente adoptado”, explicó Juan Pablo Páez, director de Mercadeo de Gabrica.

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Como parte de la estrategia, cada perro participante contará con una “ficha mundialista” inspirada en las presentaciones oficiales de los futbolistas durante el torneo. Allí se incluirán datos sobre su edad, personalidad, historia y características, con el fin de acercarlos a posibles adoptantes.

La iniciativa busca dar continuidad al mensaje de adopción responsable que la compañía ha promovido en campañas anteriores y llamar la atención sobre el abandono animal, una problemática que afecta a miles de perros y gatos en el país.

Las personas interesadas podrán conocer a los animales disponibles a través de la plataforma de adopción habilitada por la empresa. Aunque la Fundación Animalove opera desde Zipaquirá, el proceso estará abierto para ciudadanos de distintas regiones de Colombia.

Cada solicitud será evaluada por la organización para verificar que los futuros hogares cuenten con las condiciones necesarias para garantizar bienestar, estabilidad y tenencia responsable.

Además de impulsar las adopciones, la campaña contempla la donación de 21 toneladas de alimento para perros y gatos destinadas a refugios y organizaciones de rescate animal.

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Las personas que culminen exitosamente el proceso de adopción también recibirán apoyo para el cuidado de sus nuevos compañeros. Entre los beneficios se incluyen seis meses de alimentación, así como productos de higiene, juguetes, bolsas ecológicas, desparasitantes y suplementos nutricionales.

Los organizadores de esta iniciativa buscan demostrar que el fútbol puede convertirse en una herramienta para generar impacto social y mejorar la vida de cientos de animales que esperan una segunda oportunidad.

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