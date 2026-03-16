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Así cambió la vida de Galleta en 25 días tras ser rescatada junto a otros perros

Desde su llegada, el equipo veterinario y de cuidadores ha trabajado intensamente para estabilizar y recuperar a la peludita.

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16 de marzo de 2026 - 04:31 p. m.
Las imágenes compartidas por la organización muestran un cambio evidente que simboliza el proceso de recuperación que atraviesan los animales rescatados.
Las imágenes compartidas por la organización muestran un cambio evidente que simboliza el proceso de recuperación que atraviesan los animales rescatados.
Foto: Doggy in home
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La Fundación Doggy in Home compartió un emotivo avance en la recuperación de varios perros rescatados en el departamento de Córdoba, destacando la transformación de una de sus perritas, Galleta.

El pasado 18 de febrero en horas de la noche, la organización recibió a 10 perros rescatados provenientes de esta región del país. Todos llegaron en condiciones físicas y emocionales muy delicadas, una situación que conmovió profundamente al equipo de rescate y cuidado.

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Lamentablemente, dos de los animales no lograron sobrevivir y hoy son recordados por la fundación “desde el cielo”.

Desde su llegada, el equipo veterinario y de cuidadores ha trabajado intensamente para estabilizar y recuperar a los peluditos.

Según informó la fundación, en tan solo 25 días los avances han sido notables, los perros han comenzado a recuperar peso, levantar sus orejas, mostrar señales de confianza y, sobre todo, a reencontrarse con una vida libre de miedo.

Uno de los casos más representativos es el de Galleta, cuya transformación refleja el impacto del cuidado constante, el tratamiento médico y el cariño recibido durante estas semanas. Las imágenes compartidas por la organización muestran un cambio evidente que simboliza el proceso de recuperación que atraviesan los animales rescatados.

La fundación también expresó su agradecimiento a las personas que han contribuido a este proceso, especialmente a los padrinos de los rescates de Córdoba y a quienes han realizado donaciones para apoyar la rehabilitación de los perros.

Para la organización, cada pequeño avance confirma que, con apoyo y dedicación, es posible devolverles la esperanza a animales que han sufrido abandono y maltrato.

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Nicolas Roa Moriones(pi84l)Hace 2 minutos
Qué linda historia. Colombia debería invertir en la educación a los niños para que aprendar a amar a los animales desde pequeños.
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