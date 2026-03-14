¿Qué hacer para que la casa no huela a “perro”? Algunos trucos de limpieza

Mantener limpio el espacio donde duerme o permanece el perro es clave para evitar olores fuertes en casa. Foto: Pixabay

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Tener un perro en casa suele significar compañía, lealtad y momentos llenos de cariño. Sin embargo, para algunas personas que conviven con mascotas, una de las incomodidades más comunes es el olor que puede quedar en ciertos espacios del hogar. La buena noticia es que existen soluciones sencillas que ayudan a mantener los ambientes frescos sin afectar el bienestar de la mascota.

De acuerdo con recomendaciones publicadas por el portal informativo de Homecenter, algunos productos que suelen encontrarse en cualquier hogar, como el bicarbonato de sodio, el vinagre o el limón, pueden convertirse en aliados eficaces para neutralizar los olores que dejan los perros, especialmente cuando se trata de residuos de orina o de zonas donde suelen permanecer con frecuencia.

Uno de los métodos más utilizados para combatir el olor a orina es el bicarbonato de sodio. Este producto, conocido por su capacidad para absorber olores, puede aplicarse directamente sobre el área o diluirse en agua para rociarlo con un atomizador. Después de dejarlo actuar durante algunas horas, el olor suele disminuir notablemente.

Otra alternativa es el vinagre blanco, un ingrediente que se utiliza con frecuencia en tareas de limpieza del hogar. Según explica el portal, una mezcla de vinagre, agua caliente y una pequeña cantidad de bicarbonato puede aplicarse sobre superficies donde el olor sea más intenso.

El limón también puede ser un aliado para la limpieza. Gracias a sus propiedades desinfectantes y a su aroma fresco, puede ayudar a combatir los malos olores. Una mezcla sencilla consiste en combinar jugo de limón con agua tibia y una pequeña cantidad de bicarbonato, para luego aplicarla sobre la zona que se desea limpiar. Esta solución puede contribuir a eliminar gérmenes y mejorar el olor del espacio.

La limpieza y la salud de la mascota, factores claves

Más allá de los productos de limpieza, el mantenimiento del aseo de la mascota también juega un papel clave para evitar olores fuertes en el hogar. Bañar al perro con regularidad, lavar su cama, sus juguetes y mantener limpia la zona donde permanece puede marcar una gran diferencia.

En algunos casos, el olor no solo está relacionado con el entorno, sino con la salud del animal. Problemas dentales, infecciones o ciertas enfermedades pueden provocar olores más intensos de lo normal. Por eso, especialistas recomiendan prestar atención a cualquier cambio en el olor del perro y acudir al veterinario si el problema persiste.

Con hábitos de higiene adecuados, revisiones veterinarias periódicas y algunos productos de uso cotidiano, es posible disfrutar de la compañía de un perro sin que el olor sea una incomodidad dentro del hogar.

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