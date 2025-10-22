Así es la rutina del perro que cada noche comprueba que su familia sigue allí

Desde su llegada, Trufle ha demostrado un carácter dulce y protector. Foto: @garsciami and @trufelove/Instagram

En Varsovia, Polonia, un perro rescatado llamado Trufle se ha ganado el cariño de miles de usuarios en redes sociales por un gesto tan simple como conmovedor: cada noche se asoma a la habitación de sus dueños para asegurarse de que siguen allí.

Su historia fue compartida por Maciej Chojnowski y su pareja, quienes adoptaron al animal hace dos años. Desde entonces, Trufle repite la misma rutina antes de dormir. En un video que se volvió viral en Instagram, se puede ver al perro asomándose con cuidado al dormitorio, como si aún no pudiera creer que, esta vez, su hogar es para siempre.

“Lo adoptamos hace dos años. Cada noche verifica si sigo ahí. Como si aún no pudiera creer que esto es para siempre”, escribió Chojnowski sobre el video. Según contó a Newsweek, él y su novia decidieron llamarlo Trufle por su amor compartido por las trufas. “Las trufas vienen en blanco y negro, así que el nombre encaja perfectamente con sus colores”, explicó.

El perro fue adoptado de un refugio local cuando tenía entre dos y tres años. No pertenece a una raza específica, aunque muchos creen que parece un husky. “Tiene la cara de un malamute, pero es más pequeño y tranquilo, algo así como una versión miniatura”, detalló su dueño.

Desde su llegada, Trufle ha demostrado un carácter dulce y protector. “Cada noche viene a revisarnos, sobre todo cuando uno de nosotros está solo en casa”, contó Chojnowski. “A veces incluso duerme con nosotros, como si quisiera asegurarse de que estamos bien. Es un perro muy cariñoso y gentil, realmente un alma muy dulce”.

El video, publicado en la cuenta de Instagram @trufelove, acumula cientos de miles de reproducciones y comentarios llenos de ternura. “Aww, mi corazón”, escribió una usuaria. “Esto me hizo llorar”, añadió otra.

Con su mirada atenta y su lealtad silenciosa, Trufle recuerda que los animales rescatados no solo buscan un techo, sino también la certeza de haber encontrado, por fin, un hogar.

