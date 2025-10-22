Simulacro Distrital 2025: el IDPYBA recuerda incluir a los animales de compañía

Imagen de referencia. Durante el desarrollo de la actividad, el IDPYBA dispondrá de todos sus equipos técnicos y operativos para brindar acompañamiento. Foto: Área Metropolitana del Valle de A

El Instituto Distrital de Protección y Bienestar Animal (IDPYBA) hace un llamado a la ciudadanía para sumarse de manera responsable al Simulacro Distrital de Evacuación 2025, que se llevará a cabo hoy, miércoles 22 de octubre a las 10:30 a. m.. Esta jornada es liderada por el Instituto Distrital de Gestión de Riesgos y Cambio Climático (IDIGER) y busca fortalecer la preparación de la comunidad ante posibles emergencias.

En esta ocasión, el IDPYBA resalta la importancia de incluir a los animales de compañía como miembros esenciales del núcleo familiar, fomentando así una cultura de prevención con enfoque de bienestar animal.

La entidad recomienda a las personas que participarán con sus animales preparar con anticipación un kit de emergencia, el cual debe contener: comida y agua suficientes, medicamentos de uso frecuente, documentos e identificación del animal, juguetes o elementos que le proporcionen calma, utensilios de higiene, arnés, correa y carnet de vacunación actualizado.

Asimismo, se aconseja identificar previamente la ruta de evacuación y el punto de encuentro más cercano, garantizando un traslado seguro y ordenado durante el simulacro.

Durante el desarrollo de la actividad, el IDPYBA dispondrá de todos sus equipos técnicos y operativos para brindar acompañamiento y apoyo en coordinación con el Sistema Distrital de Gestión de Riesgos y Cambio Climático (SDGR-CC).

Con esta iniciativa, el Instituto reafirma su compromiso con la creación de entornos seguros, protectores y resilientes para todos los seres sintientes de la ciudad, recordando que en Bogotá se protege y valora a las familias interespecie.

