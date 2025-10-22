Logo El Espectador
No te pierdas ningún acontecimiento, accede a nuestras notificaciones
Publicidad

Home

La Red Zoocial

Simulacro Distrital 2025: el IDPYBA recuerda incluir a los animales de compañía

La entidad recomienda a las personas que participarán con sus animales preparar con anticipación un kit de emergencia.

La Red Zoocial
La Red Zoocial
22 de octubre de 2025 - 02:07 p. m.
Imagen de referencia. Durante el desarrollo de la actividad, el IDPYBA dispondrá de todos sus equipos técnicos y operativos para brindar acompañamiento.
Imagen de referencia. Durante el desarrollo de la actividad, el IDPYBA dispondrá de todos sus equipos técnicos y operativos para brindar acompañamiento.
Foto: Área Metropolitana del Valle de A
Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo

Audio generado con IA de Google

0:00

/

0:00

El Instituto Distrital de Protección y Bienestar Animal (IDPYBA) hace un llamado a la ciudadanía para sumarse de manera responsable al Simulacro Distrital de Evacuación 2025, que se llevará a cabo hoy, miércoles 22 de octubre a las 10:30 a. m.. Esta jornada es liderada por el Instituto Distrital de Gestión de Riesgos y Cambio Climático (IDIGER) y busca fortalecer la preparación de la comunidad ante posibles emergencias.

En esta ocasión, el IDPYBA resalta la importancia de incluir a los animales de compañía como miembros esenciales del núcleo familiar, fomentando así una cultura de prevención con enfoque de bienestar animal.

Vínculos relacionados

Hombre de 93 años se reencuentra con Sunny, su perro perdido: “conmovedor”
Autoridades rescatan 64 animales en Plaza Minorista de Medellín
De Thor a Luna: los nombres favoritos para pitbulls en el país

La entidad recomienda a las personas que participarán con sus animales preparar con anticipación un kit de emergencia, el cual debe contener: comida y agua suficientes, medicamentos de uso frecuente, documentos e identificación del animal, juguetes o elementos que le proporcionen calma, utensilios de higiene, arnés, correa y carnet de vacunación actualizado.

Asimismo, se aconseja identificar previamente la ruta de evacuación y el punto de encuentro más cercano, garantizando un traslado seguro y ordenado durante el simulacro.

Durante el desarrollo de la actividad, el IDPYBA dispondrá de todos sus equipos técnicos y operativos para brindar acompañamiento y apoyo en coordinación con el Sistema Distrital de Gestión de Riesgos y Cambio Climático (SDGR-CC).

Con esta iniciativa, el Instituto reafirma su compromiso con la creación de entornos seguros, protectores y resilientes para todos los seres sintientes de la ciudad, recordando que en Bogotá se protege y valora a las familias interespecie.

Video Thumbnail

🐾 ¿Quiere estar al día y conocer las últimas noticias sobre el mundo animal? Lo invitamos a verlas en La Red Zoocial. 🐶🐱

La Red Zoocial

Por La Red Zoocial

Temas recomendados:

La Red Zoocial

Animales

Mascotas

Noticias hoy

El Espectador

Perros

Gatos

Bogotá

IDPYBA

Bienestar animal

Simulacro

Emergencia

 

Sin comentarios aún. Suscríbete e inicia la conversación
Este portal es propiedad de Comunican S.A. y utiliza cookies. Si continúas navegando, consideramos que aceptas su uso, de acuerdo con esta  política.