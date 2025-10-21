Hombre de 93 años se reencuentra con Sunny, su perro perdido: “conmovedor”

Después de 13 días de rastreo, el equipo confirmó que el labrador amarillo de siete años había sido encontrado cerca de un embalse en Chatsworth. Foto: NBCLA / YouTube

La angustia de Norman Feingenbaum, un residente de 93 años de West Hills, California, llegó a su fin luego de casi dos semanas de incertidumbre. Su perro labrador, Sunny, que había desaparecido a comienzos del mes tras escapar del patio trasero de su vivienda, fue finalmente hallado gracias al esfuerzo conjunto de su comunidad y de una organización de rescate local.

El caso conmovió a los vecinos del barrio, quienes se movilizaron para ayudar al adulto mayor, cuya avanzada edad le dificultaba realizar la búsqueda por cuenta propia. Cientos de personas colaboraron revisando cámaras de seguridad, difundiendo información y reportando posibles avistamientos del animal.

La organización sin fines de lucro Dog Days Search & Rescue, especializada en localizar mascotas perdidas en el sur de California, lideró las labores. Su meta era clara: devolver a Sunny a los brazos de Norman.

Después de 13 días de rastreo, el equipo confirmó que el labrador amarillo de siete años había sido encontrado cerca de un embalse en Chatsworth. A través de su cuenta de Instagram, la organización anunció con alegría: “¡Sunny está a salvo! Acabamos de atraparla y reunirla con Norman de 93 años”.

Aunque el perro presentaba algunas heridas leves y signos de agotamiento, los rescatistas aseguraron que se recuperará sin complicaciones. El emotivo reencuentro entre Norman y su fiel compañera cerró con un abrazo que simbolizó el alivio y la esperanza de toda una comunidad.

