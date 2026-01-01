Así fue el rescate de perrito que terminó con un cactus en la cabeza durante un paseo

Jax se detuvo repentinamente para olfatear, algo completamente normal en él. Sin embargo, al volver a mirarlo unos segundos después, notó que tenía un fragmento de cactus adherido al pelaje. Foto: Emily Michelle

Durante un tranquilo paseo por su vecindario en Arizona, Emily Michelle vivió un inesperado momento de tensión cuando su perro, Jax, terminó con un trozo de cactus incrustado en la cabeza.

El incidente ocurrió cuando la joven, de 25 años, decidió tomar una ruta distinta a la habitual mientras caminaba con su mascota, un perro mestizo de basenji y cattle dog de seis años.

Según relató Michelle, Jax se detuvo repentinamente para olfatear, algo completamente normal en él. Sin embargo, al volver a mirarlo unos segundos después, notó que tenía un fragmento de cactus adherido al pelaje. A pesar de lo aparatoso de la situación, el animal no mostraba signos de dolor ni pánico.

Ante el momento de tensión, la dueña mantuvo la calma y decidió retirar cuidadosamente el cactus por su cuenta. Para ello, colocó su cámara y grabó el proceso, video que posteriormente compartió en su cuenta de TikTok, donde rápidamente se volvió viral y superó los 4.6 millones de reproducciones.

Michelle explicó que el cactus estaba mayormente enredado en el pelaje y no había llegado a clavarse en la piel del animal, lo que facilitó retirarlo sin causarle daño. Destacó además la actitud tranquila de Jax, quien se mantuvo sereno durante todo el proceso.

Tras el incidente, la joven recibió numerosos mensajes de apoyo y recomendaciones, entre ellas la sugerencia de llevar siempre un peine durante los paseos para casos similares. También aprovechó para compartir un consejo: mantener la calma en situaciones de estrés, ya que los animales perciben y reflejan la energía de sus dueños.

Desde entonces, Michelle ha continuado paseando a Jax con normalidad, procurando evitar zonas con plantas espinosas. Asegura que la experiencia le dejó una valiosa lección sobre la importancia de actuar con serenidad y confianza ante cualquier imprevisto.

