Logo El Espectador
No te pierdas ningún acontecimiento, accede a nuestras notificaciones
Publicidad

Home

La Red Zoocial
Perros

Así fue el rescate de perrito que terminó con un cactus en la cabeza durante un paseo

Su dueña explicó que el cactus estaba mayormente enredado en el pelaje y no había llegado a clavarse en la piel del peludo.

Sigue a El Espectador en Discover: los temas que te gustan, directo y al instante.
La Red Zoocial
La Red Zoocial
01 de enero de 2026 - 02:00 p. m.
Jax se detuvo repentinamente para olfatear, algo completamente normal en él. Sin embargo, al volver a mirarlo unos segundos después, notó que tenía un fragmento de cactus adherido al pelaje.
Jax se detuvo repentinamente para olfatear, algo completamente normal en él. Sin embargo, al volver a mirarlo unos segundos después, notó que tenía un fragmento de cactus adherido al pelaje.
Foto: Emily Michelle
Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo

Audio generado con IA de Google

0:00

/

0:00

Durante un tranquilo paseo por su vecindario en Arizona, Emily Michelle vivió un inesperado momento de tensión cuando su perro, Jax, terminó con un trozo de cactus incrustado en la cabeza.

El incidente ocurrió cuando la joven, de 25 años, decidió tomar una ruta distinta a la habitual mientras caminaba con su mascota, un perro mestizo de basenji y cattle dog de seis años.

Vínculos relacionados

Con un ladrido salvó la vida de su dueño: perrito se convirtió en héroe en una playa inglesa
Flossie cumplió un año más y reafirma su récord como la gata más longeva del planeta
Buscan apoyo para la cena de fin de año de más de 200 perros rescatados: así puede ayudar

Según relató Michelle, Jax se detuvo repentinamente para olfatear, algo completamente normal en él. Sin embargo, al volver a mirarlo unos segundos después, notó que tenía un fragmento de cactus adherido al pelaje. A pesar de lo aparatoso de la situación, el animal no mostraba signos de dolor ni pánico.

Ante el momento de tensión, la dueña mantuvo la calma y decidió retirar cuidadosamente el cactus por su cuenta. Para ello, colocó su cámara y grabó el proceso, video que posteriormente compartió en su cuenta de TikTok, donde rápidamente se volvió viral y superó los 4.6 millones de reproducciones.

Michelle explicó que el cactus estaba mayormente enredado en el pelaje y no había llegado a clavarse en la piel del animal, lo que facilitó retirarlo sin causarle daño. Destacó además la actitud tranquila de Jax, quien se mantuvo sereno durante todo el proceso.

Tras el incidente, la joven recibió numerosos mensajes de apoyo y recomendaciones, entre ellas la sugerencia de llevar siempre un peine durante los paseos para casos similares. También aprovechó para compartir un consejo: mantener la calma en situaciones de estrés, ya que los animales perciben y reflejan la energía de sus dueños.

Desde entonces, Michelle ha continuado paseando a Jax con normalidad, procurando evitar zonas con plantas espinosas. Asegura que la experiencia le dejó una valiosa lección sobre la importancia de actuar con serenidad y confianza ante cualquier imprevisto.

🐾 ¿Quiere estar al día y conocer las últimas noticias sobre el mundo animal? Lo invitamos a verlas en La Red Zoocial. 🐶🐱

La Red Zoocial

Por La Red Zoocial

Temas recomendados:

La Red Zoocial

Animales

Mascotas

Noticias hoy

El Espectador

Estilo de vida

Perro

Plantas

Cactus

Video

Viral

Caminata

 

Sin comentarios aún. Suscríbete e inicia la conversación
Este portal es propiedad de Comunican S.A. y utiliza cookies. Si continúas navegando, consideramos que aceptas su uso, de acuerdo con esta  política.