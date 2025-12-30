Buscan apoyo para la cena de fin de año de más de 200 perros rescatados: así puede ayudar

Los 222 perros rescatados por la Fundación Hablemos por Ellos esperan cerrar el año con una cena especial. Foto: @fundacionhablemosxellos

La Fundación Hablemos por Ellos, organización sin ánimo de lucro dedicada al rescate y cuidado de animales en situación de abandono, lanzó una iniciativa solidaria para cerrar el año con un gesto especial hacia los perros que permanecen bajo su protección. La propuesta consiste en apadrinar un plato de comida por 10.000 pesos, con el objetivo de ofrecer una cena de fin de año a los 222 perritos que actualmente viven en el albergue.

Desde sus redes sociales, donde aparecen como @fundacionhablemosxellos, los integrantes de la fundación hicieron un llamado a la ciudadanía para sumarse a esta campaña, que busca transformar la noche del 31 de diciembre en un momento distinto para animales que no tienen un hogar. “Soñamos con que este 31 de diciembre nuestros 222 perritos tengan una cena especial y para eso buscamos padrinos”, señalaron.

La iniciativa invita a personas a donar un plato de comida como una forma de apoyo directo y tangible. “Un día especial, una cena especial para alguien especial”, es el mensaje con el que la fundación busca sensibilizar y recordar que, incluso un gesto pequeño, puede marcar una diferencia en la vida de un animal rescatado.

La Fundación Hablemos por Ellos está ubicada en Antioquia, en la vereda Los Pinos, y funciona gracias al trabajo de un grupo de personas amantes de los animales que unieron esfuerzos para protegerlos y garantizar su bienestar. Su labor se centra en rescatar, rehabilitar y reubicar animales que han sido víctimas del abandono, el maltrato o la indiferencia, ayudándolos a recuperar la confianza perdida y brindándoles una segunda oportunidad de vida.

De acuerdo con la fundación, el proyecto nació inspirado en valores familiares y en el amor por los animales inculcado desde generaciones anteriores. Ese enfoque se refleja en el trato que reciben los perros del albergue, muchos de los cuales han pasado por experiencias difíciles antes de llegar al refugio.

Además de la cena de fin de año, la fundación recuerda que su labor se sostiene gracias al apoyo constante de la comunidad, ya sea a través de donaciones, difusión de sus campañas o los padrinos.

Las personas interesadas en apadrinar un plato de comida o conocer más sobre la campaña pueden comunicarse vía WhatsApp al 323 455 5690, donde la fundación brinda información sobre los medios de ayuda y la forma de participar.

