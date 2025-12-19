Logo El Espectador
La Red Zoocial
Perros

Así fue el rescate del perrito que fue arrastrado mar adentro en Argentina (video)

Testigos relataron que el perro apenas lograba sostener la cabeza fuera del agua.

19 de diciembre de 2025 - 03:30 p. m.
Foto: 0223
La mañana del pasado jueves, 18 de diciembre, estuvo marcada por momentos de tensión en una playa de Mar del Plata, cuando un perro de raza Golden Retriever fue arrastrado mar adentro por una fuerte corriente mientras su familia disfrutaba de las primeras horas del día en la costa.

El episodio ocurrió antes de las ocho de la mañana, en un horario en el que el servicio de guardavidas aún no se encontraba operativo. Según informó el medio local 0223, la tranquilidad se quebró cuando la familia advirtió que la mascota había desaparecido de la orilla y luchaba por mantenerse a flote.

A pesar de que se trata de una raza asociada a la natación, una corriente inesperada alejó al animal de la costa, dificultando su regreso. Testigos relataron que el perro apenas lograba sostener la cabeza fuera del agua mientras era empujado por el mar.

Ante la desesperación del momento, un vecino que se encontraba en la playa reaccionó de inmediato. Sin dudarlo y aún vestido, ingresó al mar para intentar alcanzar al animal. En el video que registró la secuencia se observa el esfuerzo del rescatista avanzando entre las olas hasta lograr acercarse al perro.

Finalmente, el hombre consiguió tomarlo y regresar con él a la orilla. El reencuentro fue recibido con alivio por la familia, que agradeció el gesto del vecino, quien abrazó al animal tras ponerlo a salvo.

El rescate se viralizó rápidamente en redes sociales y generó numerosos comentarios entre los vecinos de la ciudad, destacando la valentía del hombre y reavivando el debate sobre la importancia de extremar precauciones en el mar, especialmente fuera del horario de cobertura de los guardavidas.

