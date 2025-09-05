Así fue la increíble actuación de una perrita para llamar la atención de su dueña

Aunque el episodio ha generado ternura, expertos recuerdan que el comportamiento de búsqueda de atención es frecuente entre distintas razas. Foto: @junebshoot

Lo que parecía un accidente terminó revelándose como una estrategia para llamar la atención. Una cachorra de raza Great Pyrenees se volvió viral en TikTok tras fingir estar herida frente a su dueña, quien compartió la escena en un video que supera las 248.000 reproducciones.

En la grabación, publicada por la usuaria @junebshoot, se ve a la perrita sentada con gesto lastimoso, levantando la pata como si hubiera sufrido una picadura. El clip arranca con la frase: “mi cachorra de pirineo puede ser un poco dramática”.

“Estoy obsesionada con esta dulzura. Tiene tanta personalidad. Sabe cómo captar mi atención”, escribió la dueña en la descripción, aclarando que la cachorra se encontraba perfectamente.

Conforme avanzó la grabación, quedó claro que el aparente dolor no era más que una actuación. La cachorra repite el gesto cada vez que sus compañeros caninos la incomodan, aprovechando así las caricias y mimos extra que recibe mientras mantiene su mirada de tristeza.

La interpretación no pasó desapercibida. “Y el Óscar es para…”, bromeó un usuario. Otro añadió: “Pensaba que mis pirineos eran dramáticos, pero esta se lleva el premio”. Un tercer espectador comentó: “El nuestro también hace lo de la pata. Lo llamamos ‘modo de apoyo emocional’”.

Una conducta común en los perros

Aunque el episodio ha generado ternura, expertos recuerdan que el comportamiento de búsqueda de atención es frecuente entre distintas razas. Según el American Kennel Club (AKC), los perros pueden llorar, ladrar, empujar con el hocico o levantar la pata para asegurarse de que su dueño los note.

El organismo explica que estas conductas, si bien pueden parecer inofensivas, pueden convertirse en un hábito molesto. Para manejarlas, recomienda reforzar comportamientos alternativos, ignorar los que resultan inoportunos, ofrecer juguetes o estímulos que los distraigan y garantizar suficiente ejercicio físico y mental.

En este caso, sin embargo, la cachorra parece haber encontrado en su “actuación dramática” la fórmula perfecta para recibir un poco más de afecto, algo que miles de usuarios en internet celebran con humor.

