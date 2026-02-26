Publicidad

La Red Zoocial
Perros

Así fue la reacción de una golden retriever al descubrir que su compañera fue adoptada

Desde el primer momento, ambas mostraron una conexión evidente, especialmente durante las caminatas matutinas.

26 de febrero de 2026 - 05:30 p. m.
La adopción de Phoenix llegó con rapidez, una noticia positiva para su futuro, pero difícil para Jolene.
Foto: TikTok/@catmom214
Un golden retriever protagonizó una escena conmovedora tras la adopción del perro que convivía temporalmente en su hogar como parte de un programa de acogida. La historia fue compartida en TikTok por Emily Malmstrom, quien desde hace varios años colabora como hogar temporal para perros rescatados.

Los hogares de acogida cumplen una función esencial en los procesos de adopción. Permiten que los animales rescatados se adapten a un entorno tranquilo, lejos del estrés de los refugios, y reciban atención individualizada.

Diversos estudios han señalado que incluso breves periodos de interacción personalizada pueden mejorar significativamente el bienestar de los perros provenientes de albergues.

Malmstrom comenzó a acoger perros en 2023, tras haber adoptado previamente a una pitbull senior llamada Bunny, experiencia que la motivó a involucrarse activamente en el rescate. Después del fallecimiento del animal, decidió continuar colaborando como una forma de honrar su memoria.

Tiempo después llegó a su vida Jolene, inicialmente como perrita de acogida. Aunque en un principio dudó debido a su carácter enérgico, finalmente la adoptó. Con el tiempo, Jolene demostró tener una habilidad especial para ayudar a los nuevos perros a integrarse al hogar, adaptándose con sensibilidad a las necesidades de cada uno.

La más reciente perra en acogida fue Phoenix, una peluda de ocho años proveniente de Texas. Desde el primer momento, ambas mostraron una conexión evidente, especialmente durante las caminatas matutinas de casi cinco kilómetros que compartían a diario. Durante 13 días convivieron estrechamente, fortaleciendo un vínculo que parecía natural.

La adopción de Phoenix llegó con rapidez, una noticia positiva para su futuro, pero difícil para Jolene. Según explicó su dueña, la golden retriever pareció comprender la ausencia. El día posterior a la partida, durante el paseo habitual, hizo sus necesidades y regresó a casa sin completar la caminata, algo inusual en ella.

Más tarde, al desmontar la jaula utilizada por Phoenix, Malmstrom encontró a Jolene dentro, olfateando la manta que aún conservaba el aroma de su compañera. La escena fue grabada y compartida en redes sociales, donde generó una amplia reacción por la sensibilidad mostrada por el animal.

Aunque la despedida resultó emotiva, Jolene retomó pronto su carácter alegre. Poco después llegó una nueva perra en acogida al hogar, y la golden retriever volvió a asumir su rol de guía y apoyo en el proceso de adaptación.

