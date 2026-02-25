La foto de un perro 10 años después en el mismo lugar que conmovió a miles en redes sociales

Los comentarios no tardaron en llenarse de reflexiones personales. Algunos manifestaron sorpresa ante lo mucho que pueden encanecer los perros de pelaje oscuro; otros compartieron historias de sus propias mascotas longevas. Foto: u/dogluvr_1

Una publicación en Reddit ha conmovido a miles de usuarios al mostrar el paso del tiempo a través de dos fotografías de un mismo perro tomadas con diez años de diferencia. Las imágenes, compartidas por el usuario @dogluvr_1, superaron los 45.000 votos positivos y generaron una oleada de reacciones emotivas.

El mensaje que acompañaba las fotos decía: “Las mismas escaleras, 10 años después. Esta vez con todo el color besado y desaparecido”, una frase que muchos internautas adoptaron por su ternura para describir cómo el pelaje oscuro del animal se tornó gris con el paso de los años.

En la imagen más reciente, el perro aparece ya anciano, de pie sobre un pequeño tramo de escaleras en lo que parece ser la entrada de su hogar. Su hocico y gran parte de su cuerpo lucen encanecidos, con señales evidentes de la edad.

En contraste, la fotografía tomada una década atrás lo muestra en el mismo lugar exacto, con el encuadre casi idéntico, pero con el pelaje negro intenso y la vitalidad propia de la juventud.

Los comentarios no tardaron en llenarse de reflexiones personales. Algunos manifestaron sorpresa ante lo mucho que pueden encanecer los perros de pelaje oscuro; otros compartieron historias de sus propias mascotas longevas. “Los perros mayores son los mejores”, escribió un usuario al recordar que el suyo alcanzó los 20 años.

Para varias personas, las imágenes evocaron recuerdos de compañeros caninos ya fallecidos, despertando lágrimas y mensajes de empatía. Varios usuarios incluso respondieron compartiendo fotografías comparativas de sus propios perros en distintas etapas de la vida.

