Así puede darle un hogar a Gunther, un cachorro rescatado en Santa Marta

La historia del pequeño fue compartida por la fundación Por Amor A Rocky a través de sus redes sociales. En la publicación, la organización contó que Gunther llegó a creer que tendría una familia, pero…

Gunther es un cachorro de cinco meses que, después de ser rescatado en Santa Marta, encontró protección y cariño gracias a una perrita que lo acogió entre sus propios cachorros. Aunque no se conocen mayores detalles sobre sus primeros días, su historia hoy tiene un nuevo propósito: encontrar una familia que quiera acompañarlo mientras crece.

Te leemos la información completa para que tengas una experiencia más inmersiva en nuestro portal.

Lee lo esencial de esta nota con nuestra herramienta exclusiva de resumen con IA. ¡Pruébala ahora!

Lee nuestros resúmenes para informarte con los puntos clave de cada noticia. Te contamos lo que debes saber en pocos segundos.

La historia del pequeño fue compartida por la fundación Por Amor A Rocky a través de sus redes sociales. En la publicación, la organización contó que Gunther llegó a creer que tendría una familia, pero finalmente lo dejaron esperando por un hogar. Desde entonces, este perrito ha demostrado ser un cachorro cariñoso, juguetón y amistoso. Le encanta dar besos, mover su colita y compartir con otros animales, por lo que puede ser un buen compañero para una familia que tenga otros peluditos en casa.

Publicidad

A sus cinco meses, Gunther todavía tiene muchas experiencias por vivir. Por eso, la fundación espera encontrar personas dispuestas a brindarle un hogar seguro, donde pueda recibir los cuidados necesarios, jugar y crecer rodeado de cariño. Por ahora, su proceso de adopción comenzaría bajo la modalidad de hogar de paso con compromiso de adopción, mientras alcanza la edad adecuada para ser castrado.

Le recomendamos leer: Mandy, la perrita que lleva cinco años esperando ser adoptada y necesita ayuda

¿Cómo adoptar a Gunther?

Las personas interesadas en darle una oportunidad a este cachorro pueden diligenciar el formulario de adopción que se encuentra disponible en el perfil de Instagram de @rockyadopcion.

La fundación espera que Gunther encuentre una familia dispuesta a recibirlo y acompañarlo durante todas las etapas de su vida. Mientras llega ese momento, compartir su historia también puede ayudar a que llegue a las personas indicadas.

Le puede interesar: Buscan donaciones para pagar la cirugía y esterilización de Chocó, una gatita rescatada

¿Qué debe tener en cuenta antes de adoptar un perro?

Antes de recibir un perro en casa, es importante evaluar si se cuenta con las condiciones necesarias para garantizar su bienestar. Desde Royal Canin destacan cuatro aspectos que debe tener presentes:

Tiempo y paciencia: los perros necesitan atención diaria, paseos, juegos y acompañamiento durante su aprendizaje. Los cachorros requieren especial paciencia mientras se adaptan a su nuevo hogar.

Disponibilidad: no es recomendable dejarlos solos durante periodos prolongados, pues esto puede generarles angustia y problemas de comportamiento.

Compromiso a largo plazo: un perro puede vivir entre 8 y 14 años, o incluso más. Su cuidado debe contemplarse dentro de los planes familiares.

Capacidad económica: la alimentación, las vacunas, los controles veterinarios, el adiestramiento y otros cuidados representan gastos que deben incluirse en el presupuesto del hogar.

🐾 ¿Quiere estar al día y conocer las últimas noticias sobre el mundo animal? Lo invitamos a verlas en La Red Zoocial. 🐶🐱