Así se despidió Jimmy Fallon de su querida perrita Gary tras 13 años juntos

El presentador estadounidense Jimmy Fallon compartió un sentido homenaje en memoria de su perra Gary, quien fue parte de su familia durante más de trece años. A través de una publicación en Instagram el lunes 20 de octubre, el conductor de The Tonight Show expresó su tristeza y gratitud hacia la golden retriever, a quien describió como “el último nombre que firmábamos en cada tarjeta de cumpleaños”.

Fallon recordó a Gary con palabras llenas de cariño, destacando su personalidad alegre y su papel en la familia. “Fue nuestro primer bebé, una terapeuta, una almohada, una hermana mayor, una maestra, una comediante, una fiestera y una rebelde”, escribió. Con humor, añadió que la perrita “definitivamente no era una guardiana”, ya que habría dejado entrar a los ladrones y les habría mostrado dónde guardaban el tocino y el queso.

El presentador también evocó algunos de los momentos que más lo marcaron, como cuando Gary saltaba a la piscina justo después de ser bañada o cuando se recostaba en el pasto con la lengua afuera, algo que para él simbolizaba el verano. “Tuvimos la suerte de tenerte durante trece años y medio”, expresó con nostalgia.

Fallon incluyó en su mensaje a su esposa, la productora Nancy Juvonen, y a sus hijas, Winnie y Frannie, quienes también sienten profundamente la ausencia de la mascota. “La casa está tan silenciosa. El silencio es tan fuerte. Pero poco a poco se va llenando de historias sobre ti y de risas entre los sollozos. Gracias por todo. Buenas noches, Gary”, concluyó.

La publicación estuvo acompañada por un carrusel de fotografías que muestran distintos momentos de Gary junto a la familia.

En una entrevista concedida a PEOPLE en 2017, Fallon relató que conoció a Gary cuando participó en un sketch de su programa, en el que la cachorra interpretaba a una “analista política” bajo el nombre de Gary Frick Jr. En aquel entonces, el presentador y su esposa intentaban tener hijos, y la llegada de la perra se convirtió en una compañía esencial durante ese proceso.

El propio Fallon definió alguna vez su relación con Gary como un vínculo de “amor incondicional”. “Es compañía. Es tanto amor. Trato de hacerlo todo con mi perra”, afirmó entonces.

La despedida del conductor ha conmovido a sus seguidores, quienes han llenado las redes sociales con mensajes de apoyo y recuerdos de la querida mascota.

