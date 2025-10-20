Bogotá abre inscripciones para el voluntariado en bienestar y protección animal

Las personas interesadas pueden inscribirse diligenciando el formulario disponible en la página del IDPYBA o enviando un correo electrónico. Foto: IDPYBA|

En Bogotá, el amor por los animales se traduce en acción. La Alcaldía Mayor de Bogotá, a través del Instituto Distrital de Protección y Bienestar Animal (IDPYBA), lanzó ‘Somos una misma manada’, una estrategia que busca fortalecer la cultura ciudadana y la corresponsabilidad frente a la protección animal. Esta iniciativa convoca a la ciudadanía a participar como voluntarios en actividades que promuevan el cuidado, la protección y el acompañamiento de los animales más vulnerables.

El director del IDPYBA, Antonio Hernández Llamas, destacó que este programa nace del deseo de muchas personas de aportar desde sus habilidades y conocimientos al bienestar animal. “Muchas personas hemos tenido ese sueño de ayudar a quienes más lo necesitan. Con esta estrategia queremos que la gente se acerque, desde lo que sabe hacer, a los refugios y hogares de paso, donde principalmente mujeres dedican su tiempo y energía a salvar vidas”, expresó el funcionario.

Los voluntarios podrán participar en diferentes áreas, como jornadas de bienestar animal, donde brindarán apoyo en el cuidado, recreación, embellecimiento y adopción de animales, además de acompañar brigadas médicas y jornadas de alimentación. También podrán colaborar en logística, participación ciudadana y cultura ciudadana, fortaleciendo las campañas de sensibilización y las estrategias de movilización social que promueven el respeto y la convivencia con los animales.

Quienes deseen unirse deberán cumplir algunos requisitos básicos: ser mayores de 18 años, estar afiliados al sistema de seguridad social, participar en el proceso de inducción y talleres del Instituto, y firmar el consentimiento informado. Además, deberán conocer y aceptar el reglamento del Programa Distrital de Voluntariado Social y presentar certificado de vacunas, según corresponda.

Las personas interesadas pueden inscribirse diligenciando el formulario disponible en la página del IDPYBA o enviando un correo a voluntarios@animalesbog.gov.co. Posteriormente, el equipo del Instituto se comunicará para indicar la fecha, hora y lugar de la inducción.

Con esta iniciativa, la ciudad reafirma su compromiso con la protección y el bienestar de todos los seres vivos. ‘Somos una misma manada’ es, ante todo, una invitación a la empatía, la solidaridad y la acción colectiva por los animales de Bogotá.

