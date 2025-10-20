Santander avanza en bienestar animal con programa de esterilización gratuita

La esterilización previene la reproducción descontrolada, mejora la salud y eleva la calidad de vida de las mascotas. Foto: Unsplash

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

Con el propósito de promover la tenencia responsable y mejorar la salud de las mascotas, se dio inicio en Piedecuesta al programa de esterilización gratuita de perros y gatos. La iniciativa hace parte del Programa de Bienestar Animal, desarrollado de manera conjunta entre la Gobernación de Santander, a través de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural, y la Alcaldía de Piedecuesta, por medio de su Secretaría de Salud.

El Secretario de Agricultura y Desarrollo Rural de Santander, Wilmer Jiménez Gómez, destacó que bajo el liderazgo del gobernador MG (R) Juvenal Díaz Mateus, la primera dama Victoria Casallas y la Fundación ASPAS, el departamento avanza en acciones que fortalecen el cuidado de los animales.

“En Piedecuesta tenemos previsto realizar mil esterilizaciones antes de finalizar el año, tanto en la zona urbana como rural. Trabajamos de manera articulada con la Administración Municipal para fomentar el control responsable de perros y gatos”, señaló el funcionario.

La Secretaria de Salud de Piedecuesta, Magda Rodríguez López, expresó su agradecimiento al Gobierno Departamental por priorizar al municipio en esta campaña. “Este procedimiento es completamente gratuito. Los propietarios pueden acceder previa inscripción a través de los canales institucionales de la Alcaldía. Invitamos a la comunidad a seguir nuestras redes sociales y página web para conocer las próximas jornadas”, indicó.

La esterilización, además de evitar la reproducción descontrolada y reducir la población de animales en condición de calle, contribuye a prevenir enfermedades y mejorar la calidad de vida de los llamados “peluditos”.

Desde la vereda Monterredondo, Rocío Lozano Pabón, una de las beneficiarias, agradeció la iniciativa. “En nuestra zona hay mucho abandono de animales. Yo he adoptado varios y hoy traje a uno de mis perros para que lo esterilicen. Gracias por este apoyo a nosotros los campesinos y a nuestras mascotas”, manifestó.

El Programa de Bienestar Animal continuará su recorrido por diferentes municipios del departamento, reafirmando el compromiso de la Gobernación de Santander con el cuidado y protección de los animales.

🐾 ¿Quiere estar al día y conocer las últimas noticias sobre el mundo animal? Lo invitamos a verlas en La Red Zoocial. 🐶🐱