Conozca a los jugadores más fieles del país: perros están listos para encontrar un hogar

La "selección" de cuatro patas que busca un hogar definitivo Foto: tapitasxpatitas_col y perroverde_ong

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Mientras el país vibra con la fiebre del fútbol, en los refugios de animales la camiseta se suda de otra manera. La organización Tapitas x Patitas y la Fundación La Casa del Perro sorprendieron recientemente en sus redes sociales con una alineación muy particular.

Un grupo de perros rescatados, vetsidos con pañoletas tricolores, listos para debutar en el partido más importante de sus vidas, el de la adopción.

En este equipo, el salario no se calcula en millones de euros, sino en bultos de concentrado y visitas al veterinario. Tras un arduo proceso de recuperación, estos peludos han recibido el alta médica y técnica para ser transferidos a nuevos hogares donde los consideren verdaderos campeones.

Sin embargo, como en todo mercado de pases, hay condiciones específicas. Los caninos conocidos como “los Border” y “Esmeralda” no forman parte de las transferencias disponibles.

Por otro lado, la publicación destaca un caso que conmueve por su similitud con las dinámicas del balompié profesional, Vegeta. Según los rescatistas, este perrito posee la nobleza y el carisma de figuras como James Rodríguez, pero desafortunadamente, suele ser el jugador que todos dejan en la banca a la hora de elegir un compañero de vida.

Para quienes no tengan la posibilidad de incorporar un nuevo miembro a su hogar, la organización mantiene abierta la convocatoria para unirse a la “vaca” colectiva, apadrinar a un jugador o realizar donaciones directas.

El apoyo económico se canaliza formalmente a través de la Fundación La Casa del Perro Verde, mediante las líneas de recaudo digital y bancario habilitadas bajo el número celular 3208767345 y la cuenta de ahorros Bancolombia 56778127038.

El mercado de adopciones está abierto y estos pequeños esperan el pitazo inicial para mudarse a su estadio definitivo.

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