Ayúdanos a encontrar a Canela: la vieron por última vez en La Candelaria

La perrita se puso nerviosa y se safó del arnés cuando fue bajada del carro. Los dueños explican que el arnés no se soltó, sino que ella logró deslizarse por dentro con fuerza y salió corriendo.

Una familia busca desde el domingo a Canela, una perrita mestiza de 1 año y 8 meses que se perdió en el centro de Bogotá. Según relataron sus dueños, el hecho ocurrió hacia las 4:00 p.m. en un parqueadero cercano a la Universidad Externado de Colombia, en el barrio La Candelaria.

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Desde entonces, la familia ha recorrido la zona. El domingo siguieron buscándola hasta las 10:00 p.m. por los alrededores de la Universidad Externado y el sector del Chorro de Quevedo, pero hasta ahora no han tenido noticias de ella. “Ha sido muy difícil”, relataron.

Canela es una hembra de raza mestiza (criolla), de color café, de tamaño mediano y con un peso aproximado de 10 kg. Tiene orejas grandes y erguidas y ojos color ámbar. Por su carácter asustadizo, la familia pide a quienes la vean no perseguirla ni gritarle, sino acercarse con calma, hablarle suave y comunicarse de inmediato con sus dueños.

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Quienes tengan información pueden llamar a los números 318 507 9748 y 314 364 7837. La familia también agradece que compartan el cartel de búsqueda, pues en casos como este la difusión en redes y entre los vecinos de la zona suele ser clave para el reencuentro.

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