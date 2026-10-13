“Ayúdenme, no me abandonen”: la nota con la que dejaron a perrita amarrada en una carretera

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Un doloroso hallazgo movilizó a defensores de los animales este domingo 11 de octubre. En la entrada de la guardería canina Quindicanes, situada sobre la vía que conecta a Armenia con Pereira, fue encontrada una perrita amarrada a la estructura. Junto a ella, una nota dejada por sus anteriores tenedores resumía el clamor de auxilio: “Por favor, ayúdenme, no me abandonen”.
A pesar de las palabras del manuscrito, la realidad evidenció un acto de desamparo, pues la mascota pasó toda la noche expuesta a la intemperie hasta ser localizada en la mañana por usuarios que asistían al establecimiento a dejar a sus propias mascotas.
Entre las personas que presenciaron la escena se encontraba Paola Yepes, una ciudadana volcada al rescate e integración de animales en condición de vulnerabilidad. Conmovida por la situación, asumió de inmediato la custodia temporal del animal, bautizado como Freya, e inició los trámites para brindarle atención integral.
Gracias al aporte económico inicial de otra colaboradora, se adquirieron insumos básicos de alimentación. Posteriormente, y debido a la imposibilidad de alojarla en su vivienda por contar con el cupo al límite, Yepes trasladó a Freya a un hogar de paso cuyos costos asumirá de manera particular mientras se concreta su adopción definitiva.
De acuerdo con las observaciones preliminares, la peluda muestra un comportamiento dócil y afectuoso, sin signos evidentes de deterioro físico. No obstante, en los próximos días se le practicarán valoraciones médicas y exámenes veterinarios para corroborar su estado integral de salud.
El objetivo central de las protectoras es asegurar un hogar definitivo en el menor tiempo posible, evitando que su permanencia en la estancia temporal se prolongue. Se busca una familia dispuesta a asumir una tenencia responsable y brindarle las condiciones dignas que requiere.
Para obtener información detallada sobre el proceso de adopción de Freya o aportar económicamente a su sostenimiento, alimentación y gastos veterinarios, se encuentra habilitada la línea telefónica y de transferencias 320 831 0854.
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Honesto(98692)•Hace 38 minutosHay que ayudar a Freya ojala alguien la pueda adoptar.