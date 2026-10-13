 

Publicidad

“Ayúdenme, no me abandonen”: la nota con la que dejaron a perrita amarrada en una carretera

Se busca una familia dispuesta a asumir una tenencia responsable y brindarle las condiciones dignas que requiere.

Sigue a El Espectador en Discover: los temas que te gustan, directo y al instante.

La Red Zoocial
La Red Zoocial
Freya fue encontrada en la vía Armenia-Pereira junto a una nota que decía: “Por favor, ayúdenme, no me abandonen”. Hoy busca una familia responsable.

Escucha este artículo

Audio generado con IA de Google

/

Un doloroso hallazgo movilizó a defensores de los animales este domingo 11 de octubre. En la entrada de la guardería canina Quindicanes, situada sobre la vía que conecta a Armenia con Pereira, fue encontrada una perrita amarrada a la estructura. Junto a ella, una nota dejada por sus anteriores tenedores resumía el clamor de auxilio: “Por favor, ayúdenme, no me abandonen”.

A pesar de las palabras del manuscrito, la realidad evidenció un acto de desamparo, pues la mascota pasó toda la noche expuesta a la intemperie hasta ser localizada en la mañana por usuarios que asistían al establecimiento a dejar a sus propias mascotas.

Entre las personas que presenciaron la escena se encontraba Paola Yepes, una ciudadana volcada al rescate e integración de animales en condición de vulnerabilidad. Conmovida por la situación, asumió de inmediato la custodia temporal del animal, bautizado como Freya, e inició los trámites para brindarle atención integral.

Gracias al aporte económico inicial de otra colaboradora, se adquirieron insumos básicos de alimentación. Posteriormente, y debido a la imposibilidad de alojarla en su vivienda por contar con el cupo al límite, Yepes trasladó a Freya a un hogar de paso cuyos costos asumirá de manera particular mientras se concreta su adopción definitiva.

Le puede interesar

De acuerdo con las observaciones preliminares, la peluda muestra un comportamiento dócil y afectuoso, sin signos evidentes de deterioro físico. No obstante, en los próximos días se le practicarán valoraciones médicas y exámenes veterinarios para corroborar su estado integral de salud.

El objetivo central de las protectoras es asegurar un hogar definitivo en el menor tiempo posible, evitando que su permanencia en la estancia temporal se prolongue. Se busca una familia dispuesta a asumir una tenencia responsable y brindarle las condiciones dignas que requiere.

Para obtener información detallada sobre el proceso de adopción de Freya o aportar económicamente a su sostenimiento, alimentación y gastos veterinarios, se encuentra habilitada la línea telefónica y de transferencias 320 831 0854.

🐾 ¿Quiere estar al día y conocer las últimas noticias sobre el mundo animal? Lo invitamos a verlas en La Red Zoocial. 🐶🐱

La Red Zoocial

Por La Red Zoocial

Temas recomendados:

Abandono

Adopción

Animales

Bienestar animal

carretera

El Espectador

Estilo de Vida

La Red Zoocial

Mascotas

Noticias hoy

Perros
Síguenos en Google Noticias

 

Comentarios
  • Honesto(98692)Hace 38 minutos
    Hay que ayudar a Freya ojala alguien la pueda adoptar.
Publicidad
Lo que es tendencia

Inscríbete a nuestros newsletters

Lo bueno que es estar informado y de una manera diferente desde tu correo electrónico.

Selecciona los newsletters que quieres recibir
Al inscribirte, aceptas nuestros T y C y nuestra Política de privacidad.
Infórmate rápido