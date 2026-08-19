Bad Bunny y su perrita Sansa protagonizan tierna portada para la revista Vogue: esto dijo

El artista puertorriqueño Bad Bunny recrea junto a su perrita Sansa la icónica escena de los espaguetis de La Dama y el Vagabundo. Foto: Dogue

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Tras haber finalizado en julio su gira mundial Debí Tirar Más Fotos en Italia, el artista puertorriqueño Bad Bunny vuelve a captar la atención del público, esta vez al lado de su fiel compañera peluda, Sansa. La pareja estrella protagoniza la más reciente entrega de Dogue, la sección digital de Vogue dedicada a la cultura canina.

Para esta edición, el fotógrafo Eric Rojas capturó una escena ideada por el propio Benito Martínez, una recreación de la icónica cena de espaguetis de la película de 1955 La Dama y el Vagabundo.

Sansa Martínez Berlingeri, una beagle adoptada a los tres meses de edad por el cantante y Gabriela Berlingeri, debe su nombre al personaje de Sansa Stark de la serie Game of Thrones. Según explicó el intérprete en la entrevista concedida a la publicación, la personalidad de la mascota hace honor a su nombre por su fuerza y presencia: “Tiene su propia personalidad y no duda en hacerle saber lo que quiere. Es muy dulce, aunque al principio le ladre; esa es solo su forma de presentarse”.

La pequeña beagle vive en Puerto Rico, es de signo Capricornio y entre sus particularidades destacan su gusto por jugar con calcetines, comer plátanos y roncar fuertemente al dormir. El artista señaló además que, considerando los rasgos propios de su raza, Sansa mantiene un excelente comportamiento.

Esta no representa la primera aparición pública de la perrita, quien ya había debutado en la pantalla en 2023 durante el video musical del tema Ojitos Lindos, lanzado en colaboración con Bomba Estéreo.

La publicación de la portada coincide con la antesala del cierre definitivo del tour del cantante boricua, el cual tendrá lugar los días 22 y 23 de agosto con dos presentaciones consecutivas en el Estadio Hiram Bithorn de San Juan.

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