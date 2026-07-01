Buscan una familia para Pomelito, cachorro costeño de tres meses sobreviviente de moquillo

Después de sobrevivir a una difícil situación de abandono, Pomelito, un cachorro de casi tres meses, espera encontrar la familia que le dé una segunda oportunidad. Foto: Humanimal Rescatando Vidas

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Después de sobrevivir a una difícil situación de abandono, Pomelito, un cachorro de casi tres meses, espera encontrar la familia que le dé una segunda oportunidad. El perrito, rescatado por la Fundación Humanimal Rescatando Vidas (Instagram: @humanimal_rescatandovidas), se encuentra actualmente en Bogotá, donde permanece en un hogar de paso mientras busca un adoptante responsable.

De acuerdo con la información compartida por la organización a este medio, Pomelito fue rescatado en la Costa Caribe y, tras recibir atención veterinaria y cuidados especiales, logró recuperarse satisfactoriamente.

Hoy es un cachorro sano, vacunado, desparasitado y listo para iniciar una nueva etapa junto a una familia que le brinde un hogar permanente. La fundación explicó que decidió trasladarlo a Bogotá con la esperanza de aumentar sus posibilidades de adopción. Sin embargo, el tiempo ha pasado y el pequeño aún no encuentra un hogar definitivo.

“Lo mandé a Bogotá a hogar de paso, pensando que sería más fácil y no fue así. Se está creciendo y nada”, expresó la rescatista de la organización

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Actualmente, Pomelito permanece bajo el cuidado de un hogar de paso, donde recibe la atención necesaria mientras espera a la persona o familia que decida abrirle las puertas de su casa.

La Fundación Humanimal Rescatando Vidas, que trabaja desde hace cinco años en el rescate y rehabilitación de animales en situación de abandono y maltrato en el Caribe colombiano, señaló que cada adopción representa una oportunidad para seguir ayudando a otros perros y gatos que aún esperan ser rescatados.

La rescatista invita a quienes no puedan adoptar a apoyar compartiendo la historia de Pomelito o brindando ayuda a través de sus diferentes iniciativas, recordando que cada gesto puede acercar a un animal vulnerable a una nueva oportunidad.

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Las personas interesadas en conocer más sobre el proceso de adopción o en ofrecerle un hogar definitivo a Pomelito pueden comunicarse con la Fundación Humanimal Rescatando Vidas a través del número de WhatsApp al número 312 541 9862. o por medio de su cuenta de Instagram @humanimal_rescatandovidas.

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