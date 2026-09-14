A muy temprana edad, el peludito tuvo que enfrentarse al parvovirus, una grave enfermedad infecciosa que puso en alto riesgo su vida. A pesar del diagnóstico, Bartolito luchó con todas sus fuerzas hasta superar la condición por completo.

Hay historias de supervivencia que conmueven e inspiran, y la de Bartolito es una de ellas. Este pequeño cachorro, de aproximadamente tres meses y medio de edad, ha demostrado que el deseo de vivir puede superar cualquier adversidad.

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Bartolito estuvo al borde de la muerte por parvovirus, se recuperó y busca una familia

Hoy en día, el cachorro se recuperó satisfactoriamente y goza de una etapa llena de energía. Quienes cuidan de él lo describen como un cachorro feliz, tierno, curioso y cariñoso, al que le apasiona explorar su entorno, recibir muestras de afecto y permanecer cerca de los humanos. Por su contextura actual, se estima que alcanzará un tamaño pequeño a mediano al llegar a la edad adulta.

El proceso de adopción ya se encuentra abierto, Bartolito se entregará debidamente desparasitado, con el respectivo compromiso de vacunación y esterilización por parte de sus futuros tenedores. Como condición indispensable, la organización a cargo precisó que no se entregará en zonas que presenten sobrepoblación animal.

Tras haber superado la etapa más difícil de su vida, Bartolito solo necesita una familia dispuesta a brindarle el hogar definitivo que merece. Las personas interesadas en postularse para su adopción pueden iniciar el proceso diligenciando el formulario disponible en el enlace de la biografía de la fundación.

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