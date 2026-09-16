Blue va a cumplir un año y lo han devuelto 3 veces: consecuencias de adoptar sin compromiso

La organización Oasis Animal dio a conocer la situación del canino, que tras pasar sus primeros meses de vida en hogares donde su adiestramiento no fue priorizado, terminó siendo devuelto en múltiples ocasiones al presentar conductas disruptivas de un cachorro de gran tamaño y…

El caso de Blue, un galgo XL que acaba de cumplir un año y ya atraviesa su tercer proceso de adopción, expone una problemática frecuente en la tenencia de mascotas, el abandono derivado de la falta de compromiso con la educación y las necesidades reales de un animal.

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La organización Oasis Animal dio a conocer la situación del canino, que tras pasar sus primeros meses de vida en hogares donde su adiestramiento no fue priorizado, terminó siendo devuelto en múltiples ocasiones al presentar conductas disruptivas de un cachorro de gran tamaño y alta energía. Daños materiales y destrozos domésticos, que son consecuencia directa de la falta de rutina e hiperactividad sin canalizar, fueron el detonante para que sus anteriores tenedores desistieran de su cuidado.

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El historial de Blue refleja cómo la adopción guiada por el impulso o la apariencia física, sin evaluar el tiempo, la energía y el presupuesto necesarios para la crianza, vulnera el bienestar de los animales.

Falta de estimulación y límites: los especímenes jóvenes de razas activas requieren paseos constantes y estímulos mentales. Sin la debida canalización de energía, el comportamiento destructivo es una respuesta natural del animal, no un problema de malicia.

los especímenes jóvenes de razas activas requieren paseos constantes y estímulos mentales. Sin la debida canalización de energía, el comportamiento destructivo es una respuesta natural del animal, no un problema de malicia. El costo del adiestramiento: educar a un perro con problemas de conducta requiere inversión en profesionales y dedicación por parte de la familia. Evadir este proceso suele terminar en la devolución o el abandono.

educar a un perro con problemas de conducta requiere inversión en profesionales y dedicación por parte de la familia. Evadir este proceso suele terminar en la devolución o el abandono. Consecuencias emocionales: el tránsito constante entre hogares genera inestabilidad afectiva y acentúa los problemas de comportamiento en los animales de compañía.

Desde la fundación enfatizan que, para romper este ciclo, la adopción no debe verse como un acto puramente afectivo, sino como un compromiso ético a largo plazo que incluye adiestramiento obligatorio, seguimiento veterinario y la prohibición absoluta de actividades de explotación o trabajo. La historia de Blue sirve como un llamado a la reflexión sobre la necesidad de informarse y prepararse antes de integrar una mascota al hogar.

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