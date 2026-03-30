Refugios con calefacción solar: ¿cómo funcionan y podrían implementarse en el país?

Imagen de referencia. Fundación y refugio animal para perros y gatos ubicado en el Colegio Delia Zapata Olivella (IED) Foto: El Espectador - José Vargas

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En medio de las bajas temperaturas que afectan a Europa y Estados Unidos durante la larga temporada invernal, en Hungría ha surgido una propuesta ciudadana enfocada en proteger a los perros que viven en la calle. Se trata de la instalación de refugios térmicos con diseño tipo túnel, pensados para ofrecer resguardo frente al frío extremo, el viento y la nieve.

Estas estructuras están diseñadas con una forma curva y cerrada que permite captar la radiación solar durante el día. Gracias a esta característica, el calor se almacena en su interior y se conserva durante la noche, generando un ambiente más cálido que el exterior, incluso cuando las temperaturas descienden por debajo de cero.

El funcionamiento de estos refugios no requiere electricidad ni sistemas tecnológicos complejos. Han sido elaborados con materiales accesibles, en muchos casos reciclables, y su construcción e instalación ha estado a cargo de voluntarios. Posteriormente, se ubicaron en sectores donde se concentra una mayor cantidad de perros en situación de calle.

Aunque no se trata de una política pública oficial, la iniciativa ha comenzado a llamar la atención en distintas ciudades, al presentar una alternativa concreta para reducir los riesgos asociados al invierno.

Si bien estos espacios no reemplazan medidas como la adopción, sí contribuyen a disminuir casos de hipotermia y mortalidad en los animales durante las noches más frías.

La propuesta, además de su utilidad práctica, evidencia que soluciones sencillas pueden generar un impacto significativo en el bienestar animal, combinando diseño funcional y un enfoque solidario frente a una problemática recurrente.

Este tipo de iniciativas podrían ser viables en Colombia, especialmente en ciudades con climas fríos o en temporadas de lluvias intensas. Aunque las condiciones no son tan extremas como en Europa, los perros en situación de calle también enfrentan riesgos por bajas temperaturas y exposición constante.

En el país ya existen esfuerzos liderados por fundaciones y colectivos ciudadanos que promueven el rescate, la esterilización y la adopción responsable, así como la instalación de refugios improvisados en espacios públicos.

Sin embargo, propuestas como estos refugios térmicos podrían complementar dichas acciones, ofreciendo una solución adicional, económica y sostenible para mejorar el bienestar de los animales mientras se fortalecen las políticas de protección animal.

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