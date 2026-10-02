Bruno fue abandonado y un gato le cambió la vida: ahora busca una familia

Durante su periodo en estado de soledad en las calles, Bruno sostuvo un incidente con un gato, en el cual recibió un arañazo que…

La Fundación TEPA dio a conocer recientemente el caso de Bruno, un perro que vivió de primera mano el abandono tras la transformación urbana en el sector de Bosa. De acuerdo con la publicación difundida por la institución, el peludo contaba con un hogar y una familia; sin embargo, luego de que el Gobierno adquiriera los terrenos para la construcción de una avenida, sus tenedores decidieron marcharse y dejarlo atrás.

Durante su periodo en estado de soledad en las calles, Bruno sostuvo un incidente con un gato, en el cual recibió un arañazo que le afectó la vista de manera permanente. Pese a las adversidades y secuelas del abandono, su situación cambió en febrero de 2020, fecha en la que fue acogido por la «Manada TEPA». Desde su ingreso al albergue, el perro se encuentra seguro, recibe los cuidados médicos y afectivos necesarios, y mantiene una disposición afectuosa a la espera de ser adoptado por una familia definitiva.

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La adopción de animales de compañía representa un acto fundamental de responsabilidad social y empatía que permite brindar una segunda oportunidad a aquellos seres que han sufrido situaciones de calle o maltrato. Al optar por la adopción en lugar de la compra, no solo se transforma de manera positiva la vida de un ejemplar como Bruno, sino que también se contribuye a descongestionar los refugios y a combatir la problemática del abandono en la ciudad.

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