Buscan a Kalon, perrito perdido en Bogotá que requiere medicamento urgente

Desde el pasado 5 de febrero de 2026, un perrito identificado como Kalon permanece desaparecido tras extraviarse en el barrio Eduardo Santos, en la localidad de Los Mártires, en Bogotá. Su familia adelanta una búsqueda urgente y solicita el apoyo de la comunidad para lograr que regrese a casa.

Kalon es un pincher mediano de cinco años, color caramelo y con un lunar blanco en el pecho. Está castrado y al momento de su desaparición no llevaba collar ni ningún accesorio. Según relatan sus tutores, el perro fue mordido por otro canino y, asustado, salió corriendo sin que pudieran alcanzarlo.

La preocupación es mayor porque Kalon se encuentra en tratamiento por una enfermedad hepática. Necesita alimentación especial y medicamentos cada ocho horas, por lo que su pronta ubicación es fundamental para proteger su salud.

Su familia lo espera con angustia y mantiene la esperanza de encontrarlo pronto. Cualquier información que permita dar con su paradero puede ser vital.

Si lo ha visto o tiene datos sobre su ubicación, puede comunicarse a los números de contacto 312 408 9665 o 311 470 3014.

