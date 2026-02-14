Libres y en retiro: así es la nueva vida de los caballos cocheros de Cartagena

Durante años, los caballos cocheros formaron parte del paisaje colonial de Cartagena. Sin embargo, también enfrentaron jornadas prolongadas bajo el sol, humedad constante y superficies duras que afectaban su salud. Foto: Alcaldía de Cartagena

Durante años, recorrer el Centro Histórico de Cartagena al ritmo del galope de un caballo fue parte del encanto que sedujo a turistas de Colombia y de todo el mundo. El sonido de las ruedas sobre el pavimento, los carruajes avanzando entre murallas y balcones coloniales, parecían postales vivas de la ciudad. Pero detrás de esa tradición había una realidad que con el tiempo se hizo imposible de ignorar: el maltrato animal.

Ante esa situación, defensores de los animales y entidades locales comenzaron a trabajar en una alternativa que permitiera transformar la tradición sin afectar a quienes dependen económicamente de ella. La propuesta fue sustituir los caballos cocheros por coches eléctricos, protegiendo a los equinos sin dejar de lado a las familias que viven de esta actividad. En Cartagena, la transición ya comenzó.

En la Plaza de Todos (antigua Plaza de Toros de Cartagena) los caballos que durante años recorrieron el Centro Histórico iniciaron una nueva etapa. Ya no tiran de carruajes turísticos ni caminan sobre el asfalto caliente. Su destino ahora está en fincas, santuarios y predios rurales donde el trabajo fue reemplazado por descanso.

“Si dejamos de lado las discusiones jurídicas y económicas y pensamos en ellos como seres sintientes, entenderemos que esto es lo mejor que les puede pasar”, expresó Dumek Turbay, alcalde de Cartagena, durante una de las entregas públicas. El mandatario insistió en que la decisión marca un cambio de paradigma para la ciudad. No se trata solo de modernizar el turismo, sino de transformar la relación con los animales y avanzar hacia una Cartagena más empática.

De las calles de Cartagena a praderas en Antioquia y el Eje Cafetero

La transición comenzó oficialmente el 23 de enero, cuando el Distrito abrió la convocatoria nacional para que personas interesadas postularan sus predios como hogares definitivos para los caballos jubilados. Los requisitos eran contar con espacio suficiente, condiciones adecuadas de alimentación, atención veterinaria garantizada y el compromiso de no someterlos nuevamente a trabajos de tracción.

Desde entonces, el director de la Umata emprendió una gira por diferentes departamentos para verificar personalmente cada finca. El recorrido inició en Bogotá y continuó por Cundinamarca, Antioquia, el Eje Cafetero y el Valle del Cauca. La consigna era asegurar que cada caballo cambiara el pavimento por pasto fresco y las jornadas de trabajo por un retiro digno.

En Quetame, Cundinamarca, una familia campesina abrió las puertas de su predio rodeado de montañas. Allí, entre gallinas, conejos y vacas lecheras, uno de los caballos cartageneros encontrará compañía y potreros amplios. “Queremos que viva tranquilo, con comida y cuidado permanente”, dijeron los adoptantes durante la visita técnica.

En Zipaquirá y Sopó también se adecuaron pesebreras y cercas antes de recibir a los animales. La revisión incluyó medición de terrenos, calidad del pasto, disponibilidad de agua y condiciones climáticas. “Cada traslado debe representar una verdadera segunda oportunidad”, explicó Pérez.

La ruta siguió hacia Antioquia. En el municipio de El Retiro, un predio con clima templado y vegetación abundante será el nuevo hogar de uno de los equinos. Más adelante, en Santa Rosa de Cabal, Risaralda, varios caballos iniciarán su retiro en un santuario dirigido por una rescatista dedicada a animales vulnerables. “Aquí no vienen a trabajar, vienen a descansar”, resumió la adoptante.

En Salento, Armenia y otras zonas del Quindío, seis caballos serán distribuidos en cuatro fincas del Eje Cafetero. En La Cumbre, Valle del Cauca, otro ejemplar vivirá en una casa finca de tres hectáreas, rodeado de naturaleza. Cada historia reafirma el propósito de que estos animales, acostumbrados al ruido y la exigencia del turismo, encuentren tranquilidad.

Jubilación digna y cambio de paradigma

Durante años, los caballos cocheros formaron parte del paisaje colonial de Cartagena. Sin embargo, también enfrentaron jornadas prolongadas bajo el sol, humedad constante y superficies duras que afectaban su salud. Con la implementación de coches eléctricos, el Distrito asegura haber dado un paso histórico en bienestar animal.

“Muchos hablan de cemento y grandes obras. Ojalá en el futuro también hablen de este logro animalista”, afirmó el alcalde de Cartagena, al destacar que la ciudad busca convertirse en referente internacional en protección animal.

El proceso ha sido gradual y supervisado. Cada caballo pasa por valoraciones médicas antes de ser entregado, y solo aquellos que cumplen con condiciones óptimas de salud viajan a sus nuevos destinos. La Umata mantiene seguimiento posterior para verificar que los compromisos adquiridos por los adoptantes se cumplan.

Para muchos ciudadanos, la imagen de los caballos en la Plaza de Todos, tranquilos, sin arneses ni carruajes, simboliza el cierre de un ciclo. “Aquí no hay sacrificio ni maltrato. Este es el inicio de su descanso”, reiteró el alcalde.

Las adopciones también han despertado interés en familias que ven en estos animales una oportunidad de contribuir al bienestar animal. “Es un privilegio recibir uno de estos caballos con tanta historia. Aquí tendrá compañía y respeto”, expresó una adoptante en el Eje Cafetero.

El Distrito insiste en que el bienestar animal es una responsabilidad compartida. La ciudadanía ha seguido cada entrega a través de redes sociales, donde se publican videos de las visitas técnicas y de los nuevos hogares. La expectativa es completar en las próximas semanas la reubicación total de los 120 equinos.

Para los caballos, el cambio es radical. De recorrer calles adoquinadas entre turistas y cámaras, pasarán a pastar en silencio, sin jornadas obligatorias ni exposición constante al ruido urbano. El retiro no es solo un traslado geográfico, sino que es la promesa de una vida distinta.

Cartagena, que durante décadas ofreció paseos en coche como parte de su identidad turística, ahora apuesta por un modelo que combina modernización y protección animal. La transición a vehículos eléctricos representa una alternativa más sostenible y acorde con los debates contemporáneos sobre bienestar.

Mientras tanto, en distintos rincones del país, ya hay potreros listos, pesebreras recién construidas y familias que esperan la llegada de estos animales costeños.

