Buscan a Wooky, un pastor alemán que presuntamente fue robado en La Calera

El pasado mes de diciembre, La Red Zoocial documentó las misteriosas pérdidas de mascotas en el municipio de La Calera, sus propietarios denunciaron que, desde el mes de octubre, varias mascotas han desaparecido de sus propias casas o durante su estadía en guarderías en extrañas circunstancias.

Uno de estos casos era el de Adriana, una habitante de la vereda El Hato, y sus perros Wooky y Max. Max es un husky que fue robado y posteriormente encontrado en Popayán. La persona que lo tenía en su poder dijo que se lo habían vendido pero, por fortuna, lograron recuperarlo. “Posiblemente lo trataron de sacar del país, a lo mejor no pudieron y lo dejaron tirado. Él duró ocho días y con la ayuda de la policía y una animalista de Popayán lo volvimos a tener en casa, lo trajeron de nuevo en una mula pero quién lo tenía no lo quería entregar” dijo a La Red Zoocial Adriana, su propietaria.

Sin embargo, no han contado con la misma suerte en la búsqueda de Wooky, un pastor alemán escapista que se perdió hace cuatro meses. “Se salió de la casa y enganchó con los niños de las personas que se lo llevaron, luego llamaron a mi esposo y le dijeron que lo tenían, que estaban encariñados con él y que si se lo regalaban” comentó la dueña. Por supuesto, él se negó ante la petición de los presuntos ladrones y les dijo que lo dejaran en la casa de una vecina porque él y Adriana se encontraban trabajando.

Johanna, la vecina de Adriana, era la encargada de recibir al perro. Según cuenta, cuando salió de su casa vio un carro parqueado pero, inmediatamente el conductor se dio cuenta de que ella recogería a Wooky, arrancó. Incluso, el hombre le envió un audio a Adriana diciéndole que él lo había dejado en el lugar. “Nosotros lo subimos a la camioneta y volvimos y lo dejamos dos veces” se escucha en la grabación de voz de WhatsApp proporcionada por Adriana a La Red Zoocial.

El presunto implicado, en conversación con La Red Zoocial, informó que él dejó tres veces al perro porque la señora no quiso salir. “El perro se escapó tres veces y en ese momento tuve que esperar 20 minutos, si los dueños no estaban no era mi culpa”.

Pero la historia no termina ahí, según cuenta la mujer, mes y medio después de que se lo llevaran, el hombre publicó un vídeo en redes sociales donde saludaba al pastor alemán. “Fue ahí cuando comenzamos a llamarlo de nuevo y le dijimos que nos devolviera a nuestro perro pero él se negó y decidimos denunciarlo”. Incluso, su caso se hizo viral a través de redes sociales y grupos de búsqueda de animalistas.

Pero hasta el momento, no han tenido ninguna respuesta favorable de su parte. Por el contrario, de acuerdo con Adriana, el hombre solo se ha dedicado a amenazar a su familia. “El 28 de diciembre llamó a decir que mi esposo era un maltratador y que lo que él había hecho era rescatarlo” dijo la mujer, quien también compartió un mensaje de WhatsApp donde, después de reclamarle por su perro el hombre indica que demandará a todas las personas que lo “calumniaron públicamente”.

No obstante, el hombre indica que ha sido perseguido a través de redes sociales, “tengo a mis hijos en el psicólogo, ando con escoltas y mis padres están muy afectados. Esto ha sido un acabose para mi familia, por eso he recurrido a demandas y estamos esperando a que ellos suban las pruebas” manifestó. El hombre, además, asegura que él no tiene al perro porque al ser un pastor alemán es un animal de difícil manejo y suele ser agresivo.

Aunque ya iniciaron un proceso judicial ante la Fiscalía, la mujer aún tiene la esperanza de volver a ver a su perro, su amigo de cuatro patas. No obstante, no ha tenido noticias del animal en este último mes, “mi mayor preocupación es que no sé que le hicieron a Wooky porque desde el 8 de diciembre él no volvió a publicar nada y ya no sale en fotos con él”, concluyó Adriana, quien espera que después del derecho de petición que radicó ante la entidad judicial, su caso se priorice.

