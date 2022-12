Dueños de mascotas en La Calera preocupados por múltiples desapariciones

Este es el cartel con el que buscan a los perros desaparecidos. Foto: Cortesía

Desde el pasado miércoles 26 de octubre, los dueños de Kiara, una bernés de la montaña de ocho años de edad no saben nada de ella. La última vez que fue vista se encontraba en la montaña del Páramo de las Moyas, durante su paseo matutino con el personal de la Guardería Mashi Club Canino, que finalizó alrededor de las 10 de la mañana. Kiara no regresó con el grupo.

“Me notificaron sobre la desaparición de Kiara hacia las 6:30 p.m., alrededor de nueve horas después. La única versión que ha dado el colegio es que ‘no la volvieron a ver. Desde ese día mi vida no ha sido la misma, me encuentro en un mar de tristeza e incertidumbre, es mi compañera de vida” escribió Camilo Jaramillo, su propietario a través de un comunicado en Twitter.

La búsqueda ha sido intensa. Se ha generado una gran difusión a través de carteles, grupos en redes sociales y WhatsApp pero hasta el momento no han tenido información sobre su paradero.

Le puede interesar: Maltrato de mascotas en Bogotá: ¿A qué se debe esta problemática?

No obstante, el caso de Kiara no es el único registrado en el municipio. Este se une a la perdida de Mr. Brownie, Bengi, Joropo, Caronte, Pirulo, Max, Jagger y Faustino, todos estos peludos no se encuentran con su familia debido a que desaparecieron en extrañas circunstancias.

Joropo se perdió en circunstancias similares a Kiara desde el pasado 27 de mayo cuando se encontraba en su guardería y aún no han tenido información sobre él. Es un perro criollo y han llegado a ofrecer hasta dos millones de pesos por información que conduzca a su paradero.

Le puede interesar: ¿Por qué mi perro se come el popó y cómo evitar que lo haga?

Los otros casos corresponden, al parecer, a hurtos o engaños por parte de personas inescrupulosas. Faustino Antonio, por ejemplo, desapareció el pasado jueves 17 de noviembre entre las ocho y nueve de la mañana en el sector de El Salitre. Según Claudia Delgado, su propietaria, alguien lo sacó de la casa: “dejamos a los cachorros solos por un momento mientras entrábamos a la casa y al salir a darles su desayuno Faustino Antonio no estaba, miramos las cámaras y por el conjunto no salieron luego revisamos la malla que rodea la casa y no estaba rota pero sí manipulada, pudieron sacarlo por ahí”.

Claudia interpuso una denuncia por el robo de su mascota ante la Fiscalía, pero hasta el momento no ha tenido más información sobre el caso.

La Guardería Mashi Club Canino, se pronunció a través de un comunicado días después de la desaparición de Kiara y dieron su versión de los hechos. También se comprometieron a apoyar en la búsqueda de la bernés de la montaña con la ayuda de su equipo humano.

Sin embargo, según Camilo Jaramillo, uno de los empleados del lugar fue despedido y citó de manera particular a los demás trabajadores para una prueba de polígrafo. “Esto se ha venido dilatando y han sacado diversas excusas para su incumplimiento a la cita con la excusa de que voy a alterar la prueba de polígrafo”, se lee en el comunicado.

Le puede interesar: Las mascotas hacen que sus dueños sean más felices en el trabajo, según estudio

Por otro lado, algunas familias han logrado reencontrarse con sus mascotas. Este es el caso de Adriana y Max, un husky que fue robado y posteriormente encontrado en Popayán. La persona que lo tenía en su poder dijo que se lo habían vendido y ya se hizo la respectiva denuncia ante la Fiscalía.

“Posiblemente lo trataron de sacar del país, a lo mejor no pudieron y lo dejaron tirado. Él duró ocho días y con la ayuda de la policía y una animalista de Popayán lo volvimos a tener en casa, lo trajeron de nuevo en una mula pero quién lo tenía no lo quería entregar” dijo a La Red Zoocial Adriana, su propietaria.

Le puede interesar: “Preferimos dormir debajo de un puente antes de dejar a nuestras mascotas”

Sin embargo, siguen en la búsqueda de Wookiee, un pastor alemán escapista que se perdió hace dos meses. “Se salió de la casa y él enganchó con los niños de las personas que se lo llevaron, luego llamaron a mi esposo y le dijeron que lo tenían, que estaban encariñados con él y que si se lo regalaban” comentó Adriana. Por supuesto, él se negó ante la petición de los presuntos ladrones y les dijo que lo dejaran en la casa de una vecina. Ellos arrancaron en un carro con el animal y no han querido devolverlo.

“Como al mes y medio de haberse llevado a mi perro, él publicó un vídeo en redes dónde saludaba a Wookiee y nosotros comenzamos a llamarlo de nuevo y le dijimos que nos devolviera a nuestro perro” agregó. Hasta el momento él se ha negado a devolver a perro y Adriana y su familia interpuso la denuncia por hurto calificado ante la Fiscalía.

Le puede interesar: ¿Cómo ganarse la confianza de un gato callejero?

Varios propietarios de estas mascotas del municipio coinciden en que este tipo de robos, al parecer, se estarían haciendo para comercializar a los animales en el mercado negro. “Una señora vio que en la Plaza España en Bogotá están comercializando perros de raza y perros criollos”, comentó Claudia. No obstante, los habitantes del municipio han realizado varias jornadas de búsqueda sin tener algún resultado satisfactorio para estas familias que extrañan a su mejor amigo de cuatro patas y que quieren respuestas.

*La Red Zoocial contactó a la Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Rural para conocer las acciones que se están llevando a cabo para proteger a estos animales, a la Fiscalía General de la Nación para obtener información sobre los casos y a la Guadería Mashi Club Canino pero al cierre de esta edición no recibimos ninguna respuesta por parte de las entidades.

🐾 ¿Quiere estar al día y conocer las últimas noticias sobre el mundo animal? Lo invitamos a verlas en La Red Zoocial. 🐶🐱 Además, si tiene alguna historia o está interesado en contar la suya con su mascota, puede escribirnos a laredzoocial@elespectador.com