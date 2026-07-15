La emotiva despedida de Bruma, la perrita policía que se jubiló tras nueve años de servicio

Bruma recibió un homenaje de sus compañeros del Escuadrón K-9 en su último día de servicio. Foto: Seguridad Pública Municipal de Durango

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Después de nueve años de servicio en el Escuadrón K-9 de la Seguridad Pública Municipal de Durango, en México, la perrita policía llamada Bruma inició su retiro. Su último día de trabajo estuvo marcado por un emotivo homenaje en el que compañeros, mandos y autoridades la despidieron con un desfile y una ovación en reconocimiento a su trayectoria.

La ceremonia fue compartida por la Dirección Municipal de Seguridad Pública de Durango a través de sus redes sociales, donde destacó el legado de la canina tras casi una década al servicio de la comunidad.

“Tras nueve años de servicio en el Escuadrón K-9, Bruma inicia su merecido retiro, dejando un legado de valentía, disciplina y lealtad al servicio de las familias duranguenses. Gracias por cada misión, por cada huella y por demostrar que servir también se hace con el corazón”, publicó la institución.

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En el video de la despedida se observa a Bruma cumplir su último recorrido como integrante activa del escuadrón. Posteriormente, la perrita participa en un desfile de honor mientras decenas de uniformados la aplauden y le rinden homenaje antes de concluir oficialmente su servicio.

El presidente municipal de Durango, Antonio Ochoa, también agradeció el trabajo realizado por la canina durante estos años.

“Hoy reconocemos a Bruma, integrante del Escuadrón Canino que inicia una nueva etapa con su jubilación. Gracias por nueve años de nobleza, valentía y disciplina al servicio de nuestra gran familia duranguense. Que disfrutes de esta nueva etapa rodeada de mucho cariño”, expresó el mandatario.

Asimismo, destacó el compromiso y desempeño de la perrita durante su carrera dentro de la corporación. “Tu carácter fue sobresaliente y te desempeñaste con honores. Gracias por cuidar a tu compañera. Gracias, Bruma”, añadió.

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Las imágenes del homenaje fueron ampliamente compartidas en redes sociales, donde usuarios felicitaron a la perrita por su trayectoria y le desearon una jubilación tranquila después de años de servicio.

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