Buscan hogar para María Paz, perrita rescatada en la costa: “No ha sido fácil”

María Paz es descrita como una perrita activa, juguetona y cariñosa, que requiere tiempo, dedicación y compromiso, como cualquier animal de compañía. Foto: Fundación Humanimal Rescatando Vidas

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María Paz es una perrita criolla que desde hace varios meses espera un hogar. Fue rescatada cuando tenía apenas tres meses por Isabel Cristina, directora de la fundación Humanimal Rescatando Vidas, ubicada en Barranquilla y Puerto Colombia, Atlántico. Hoy, cercana a cumplir un año, continúa bajo su cuidado mientras buscan una familia que quiera adoptarla de manera responsable.

Durante este tiempo, su proceso ha sido sostenido gracias al apoyo de la comunidad. A través de rifas y donaciones, la fundación ha logrado cubrir su alimentación, vacunación y bienestar general. Sin embargo, el objetivo principal es encontrar un hogar definitivo. “No ha sido fácil. Los hogares no aparecen y yo quiero decirles algo que es bien doloroso para mí”, aseguran.

De acuerdo con la rescatista, hay un momento del día que refleja con mayor claridad la situación de la perrita. Cada tarde, cuando otros animales son recogidos de la guardería que tiene la fundación, María Paz permanece en el lugar.

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“Ella es la que más sufre a las cinco de la tarde cuando los papás vienen a recoger a los otros perritos. Ya sabe que cada perrito tiene su familia y ella no la tiene. Aquí le damos todo el amor del mundo, la consentimos, la cuidamos, pero ella necesita un una casa, una familia que la ame, que la mime, que la proteja”, aseguran desde la fundación.

María Paz es descrita como una perrita activa, juguetona y cariñosa, que requiere tiempo, dedicación y compromiso, como cualquier animal de compañía. Desde la fundación insisten en que no buscan generar lástima, sino encontrar una familia que pueda brindarle estabilidad, afecto y un entorno donde pueda desarrollarse plenamente.

Quienes estén interesados en conocer su caso o iniciar un proceso de adopción pueden comunicarse a través de las redes sociales de la fundación, en Instagram aparecen como @humanimal_rescatandovidas o al número de contacto 3125419862.

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