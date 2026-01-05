Logo El Espectador
La Red Zoocial

Bogotá habilita 520 esterilizaciones gratuitas para animales: fechas y requisitos

La jornada está dirigida a hogares en condición de vulnerabilidad y se realizará en la Unidad de Cuidado Animal del IDPYBA, con atención presencial y cupos limitados por día.

05 de enero de 2026 - 02:01 p. m.
La esterilización gratuita busca prevenir el abandono y fortalecer la tenencia responsable de mascotas.
Foto: IDPYBA
Foto: IDPYBA
La Alcaldía de Bogotá, a través del Instituto Distrital de Protección y Bienestar Animal (IDPYBA), habilitó 520 cupos para cirugías de esterilización para perros y gatos durante los primeros días de enero, como parte de su estrategia de control poblacional y prevención del abandono animal en la ciudad.

De acuerdo con la entidad, la jornada se llevará a cabo entre el lunes 5 y el miércoles 14 de enero en la Unidad de Cuidado Animal (UCA), ubicada en el barrio El Muelle, localidad de Engativá. La atención se realizará bajo la modalidad de presentación y asignación por orden de llegada, desde las 7:00 de la mañana, hasta agotar la disponibilidad diaria de cupos.

El servicio está dirigido a animales que pertenezcan a hogares de estratos socioeconómicos 1, 2 y 3, así como a personas en condición de vulnerabilidad, entre ellas recicladores, adultos mayores, habitantes de calle y población migrante. Desde el instituto señalaron que esta focalización busca priorizar a quienes enfrentan mayores barreras para acceder a servicios veterinarios y, al mismo tiempo, reducir el riesgo de reproducción no planificada.

Requisitos para acceder al servicio

Para acceder a la esterilización, los animales deben cumplir con una serie de condiciones médicas y de preparación previa. Deben encontrarse en buen estado de salud, tener entre cuatro meses y ocho años, y no estar en celo ni en estado de gestación. En el caso de las hembras, se exige que hayan transcurrido al menos 45 días después del parto o del celo. El IDPYBA recomienda, cuando sea posible, realizar exámenes prequirúrgicos como cuadro hemático, ALT y creatinina antes del procedimiento.

El día de la jornada, el ciudadano responsable debe ser mayor de edad y presentar el turno asignado, una fotocopia de la cédula de ciudadanía y una copia reciente de un recibo de servicio público que certifique el estrato socioeconómico. En cuanto a las condiciones de transporte, los caninos deben portar collar y traílla, y bozal si son de manejo especial o nerviosos. Los felinos deben ser llevados en guacal o maletín adecuado.

Además, se solicita llevar collar isabelino para el cuidado posterior de la herida quirúrgica, así como una cobija, debido a que los animales pueden presentar sensación de frío tras la cirugía. El IDPYBA también recordó la importancia de seguir con atención las recomendaciones del equipo médico veterinario al finalizar el procedimiento, para garantizar una recuperación adecuada.

La entidad reiteró que el servicio de esterilización es completamente gratuito y advirtió que ningún funcionario está autorizado para solicitar dinero durante el desarrollo de la jornada. Cualquier cobro debe ser denunciado ante los canales oficiales de la entidad.

Con esta jornada, la ciudad busca seguir fortaleciendo sus políticas de bienestar animal con la esterilización como una herramienta clave para prevenir el abandono, mejorar la calidad de vida de los animales de compañía y promover una tenencia responsable.

🐾 ¿Quiere estar al día y conocer las últimas noticias sobre el mundo animal? Lo invitamos a verlas en La Red Zoocial. 🐶🐱

Por La Red Zoocial

