Buscan hogar urgente para Rufito: un perro de 8 años en riesgo de eutanasia

A sus 8 años, Rufito solo busca un hogar tranquilo donde pasar sus años mayores. Foto: Villa peluda

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Rufito, un perro de ocho años, atraviesa una situación crítica tras la grave enfermedad de su tutora. Durante años, el peludo contó con un hogar estable donde recibió todos los cuidados necesarios, sin embargo, el deteriorado estado de salud de su dueña le impide actualmente brindarle alimentación, paseos y atención veterinaria.

Ante esta difícil circunstancia, la familia busca una alternativa urgente para salvaguardar su vida. De no encontrar un adoptante o un hogar de paso dentro del plazo establecido, el animal podría ser sometido a eutanasia, a pesar de encontrarse a la espera de una oportunidad para vivir sus últimos años en un entorno seguro.

Por esta razón, se solicita el apoyo de la comunidad para evitar este desenlace. Quienes tengan la capacidad de adoptarlo, recibirlo de manera temporal o deseen colaborar con la difusión de esta causa para dar con la persona indicada, pueden comunicarse directamente al número telefónico 320 486 6430.

Adoptar a un perro de edad avanzada representa un acto de empatía y compromiso con el bienestar animal. A diferencia de los cachorros, los perros mayores suelen caracterizarse por su temperamento tranquilo, su madurez y su capacidad de adaptación inmediata a un nuevo hogar.

Brindarles una segunda oportunidad durante sus últimos años no solo les otorga la dignidad y el afecto que merecen tras una vida de fidelidad, sino que también ofrece a los adoptantes la gratificante experiencia de transformar una etapa de vulnerabilidad en una llena de paz, compañía y amor incondicional.

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