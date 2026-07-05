Cabezón vivió casi 22 años en las calles y fue el perro más querido de toda una ciudad

Vecinos, autoridades y su cuidadora principal, Gabriela Pedernera, participaron en el último adiós a Cabezón, el perro más querido de la ciudad argentina de San Luis. Foto: @cabezoncannabisosito

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Los habitantes de la ciudad de San Luis, en Argentina, despidió el pasado 1 de julio a uno de sus habitantes más queridos. Se trata de Cabezón, un perro comunitario que durante casi 22 años recorrió las calles y terminó convirtiéndose en un ser querido y respetado por todos.

La noticia fue confirmada por la Municipalidad de San Luis, que informó que el animal falleció durante la madrugada del miércoles y fue enterrado esa misma mañana en el parque del Centro de Atención al Vecino (CAV) Domeniconi, un lugar donde pasó gran parte de sus últimos años.

“La gente que trabaja acá muchas veces lo auxilió y lo ayudó. Correspondía que descansara en este lugar, que también fue su hogar”, expresó Gabriela Pedernera, la mujer que cuidó de Cabezón durante más de una década, según publicó la Alcaldía en sus canales oficiales.

Aunque nunca dejó de ser un perro comunitario, Cabezón tenía una rutina conocida por los habitantes de San Luis. Durante el día recorría libremente la ciudad y por las noches encontraba refugio en la casa de Pedernera, quien durante casi 11 años se encargó de brindarle atención, alimento y acompañamiento veterinario, respetando siempre su espíritu libre.

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Su historia comenzó como la de miles de perros abandonados, pero con el paso de los años se transformó en un fenómeno poco común. De acuerdo con los propios habitantes, era habitual verlo asistir a clases en la Universidad Nacional de San Luis, caminar entre estudiantes, acompañar marchas, participar en actos oficiales, presenciar desfiles, visitar bares, aparecer en maratones y hacerse presente en prácticamente cualquier evento donde hubiera personas.

“Donde había gente, aparecía Cabezón para acompañar”, recordó Pedernera durante el homenaje organizado por el municipio.

Su presencia constante hizo que varias generaciones de habitantes crecieran viéndolo formar parte de la vida cotidiana. Para muchos estudiantes universitarios, comerciantes y vecinos era imposible recorrer el centro de la ciudad sin cruzarse con el perro que tenía un carácter tranquilo y sociable.

La Municipalidad de San Luis afirmó que la historia de Cabezón marcó “un antes y un después” en la manera en la que muchos ciudadanos comenzaron a mirar a los perros en situación de calle. Su caso ayudó a despertar mayor empatía hacia estos animales y sirvió para promover mensajes sobre adopción responsable, esterilización, vacunación y cuidado comunitario.

Tras conocerse su fallecimiento, el intendente de San Luis, Gastón Hissa, participó de la despedida y anunció el futuro Hospital Veterinario Municipal llevará el nombre de “Cabezón”, como un homenaje permanente a quien consideran uno de los grandes símbolos de la ciudad.

Además, informó que el próximo 27 de julio, fecha en la que se conmemora el Día del Perro Callejero en Argentina y otros países de América del Sur, se instalará una placa en su memoria para que los ciudadanos puedan acercarse a recordarlo.

“Durante más de dos décadas nos enseñó el valor de la empatía, el cuidado y el amor por los animales. Su historia nos recordó que cada mascota merece una oportunidad, un hogar y el cariño de una familia”, publicó en sus redes sociales oficiales la Municipalidad.

La despedida también estuvo marcada por un emotivo mensaje compartido en la cuenta de Instagram @cabezoncannabisosito, administrada por Gabriela Pedernera. “La verdad no sé cómo encabezar esta publicación. Cabezón decidió partir. Fueron meses complicados, pero la peleó, batalló contra todos los cambios que su cuerpito le presentaba hasta que ya no tuvo fuerzas”, escribió.

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En el mensaje, Pedernera recordó que acompañarlo durante casi 11 años fue una experiencia que no cambiaría “por un solo día” y agradeció a todas las personas que alguna vez lo auxiliaron, defendieron o simplemente compartieron un momento con él. “Te vamos a extrañar, perrito con un corazón gigante”, concluyó la publicación.

Aunque nunca perteneció oficialmente a una familia, Cabezón terminó siendo el perro de toda una ciudad. Su historia es un recordatorio de lo importante que es el cuidado comunitario, la solidaridad y el respeto por los animales que viven en condición de calle.

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