Proponen la “Ley Merlín” para proteger a los animales que generan ingresos en redes sociales

La propuesta surgió tras el caso de Merlín, un pato doméstico mexicano que se convirtió en un fenómeno viral internacional durante la Copa del Mundo 2026. El animal saltó a la fama tras ser captado celebrando con la camiseta de la Selección Mexicana. EFE/José Méndez Foto: EFE - José Méndez

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La historia de Merlín, el pato mexicano que conquistó las redes sociales durante el Mundial de Fútbol de 2026, podría convertirse en el punto de partida para una nueva legislación en ese país. El Congreso de la Ciudad de México recibió una iniciativa conocida como la “Ley Merlín”, que busca garantizar que los animales que participan en actividades que generan beneficios económicos reciban mejores condiciones de bienestar.

De acuerdo con la página web oficial del Congreso, la propuesta fue presentada por la diputada Luisa Fernanda Ledesma, integrante de Movimiento Ciudadano, y plantea reformar el artículo 5 de la Ley de Protección y Bienestar de los Animales de la Ciudad de México para incorporar el concepto de bienestar integral de los seres sintientes que participan legalmente en actividades generadoras de valor económico.

Durante la presentación, la legisladora explicó que la propuesta surge a partir de los cambios que han traído las redes sociales, las plataformas digitales, la publicidad, el turismo y el entretenimiento, donde cada vez es más frecuente que animales de compañía se conviertan en figuras públicas o protagonistas de campañas comerciales.

Como ejemplo mencionó el caso de Merlín, un pato que pertenece a una familia de la capital mexicana y que alcanzó gran popularidad durante el Mundial gracias a su carisma y a sus apariciones en distintos espacios públicos.

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Según recordó la congresista, la historia del ave despertó el interés de miles de personas y llamó la atención de medios de comunicación, programas de televisión y empresas interesadas en trabajar con él.

Sin embargo, la diputada planteó una pregunta que, a su juicio, aún no responde la legislación vigente: ¿qué ocurre cuando un animal deja de ser únicamente un compañero de vida y comienza a generar ingresos?

“Hasta hoy las leyes en nuestra ciudad hablan de proteger a los animales frente al maltrato, la crueldad y el abandono, pero ninguna responde a una pregunta fundamental: ¿qué pasa cuando un ser sintiente ayuda a generar valor económico?“, señaló durante su intervención en el Congreso.

La legisladora aclaró que la denominada “Ley Merlín” no pretende convertir a los animales en bienes patrimoniales ni establecer mecanismos económicos para sus cuidadores. Su propósito, explicó, es que parte de los recursos generados gracias a la participación del animal se traduzcan en beneficios directos para su bienestar.

Entre ellos mencionó una mejor alimentación, atención médico-veterinaria, medicamentos, procesos de rehabilitación, cuidados especializados, enriquecimiento ambiental y condiciones adecuadas para su vejez. “La ‘Ley Merlín’ no protege el dinero, protege el bienestar. No regula la fama, regula la responsabilidad“, afirmó la congresista.

La iniciativa también busca anticiparse a una realidad cada vez más frecuente. Según Ledesma, el proyecto no fue concebido únicamente para el caso de Merlín, sino para todos aquellos animales que en el futuro participen en actividades culturales, recreativas, audiovisuales, digitales o publicitarias y cuya presencia contribuya a generar valor económico.

La propuesta llega pocos meses después de que el Congreso de esa ciudad avanzara en el reconocimiento del interés superior de los seres sintientes, principio que busca garantizar que el bienestar animal sea considerado una prioridad en la toma de decisiones públicas.

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Ahora, con la “Ley Merlín”, la legisladora considera que ese reconocimiento debe extenderse a las nuevas dinámicas derivadas de la economía digital y del creciente protagonismo que muchos animales han adquirido en redes sociales y campañas comerciales.

Al finalizar la sesión, la Mesa Directiva informó que la iniciativa fue turnada a la Comisión de Bienestar Animal del Congreso de la Ciudad de México, donde será analizada y discutida antes de continuar su trámite legislativo.

De ser aprobada, la reforma convertiría a Ciudad de México en una de las primeras jurisdicciones en contemplar de manera específica el bienestar de los animales que, de forma lícita, participan en actividades capaces de generar ingresos económicos para sus cuidadores o terceros.

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