Calvin, el perro con la sonrisa más adorable de Medellín, busca un hogar

En el Centro de Protección y Bienestar Animal La Perla, un refugio operado por la Alcaldía de Medellín y la Secretaría de Medio Ambiente, hay cientos de historias que esperan ser escuchadas. Pero entre todas, hay una que sobresale por su ternura, paciencia y esperanza: la de Calvin, un perro de 10 años con una sonrisa inconfundible y el corazón lleno de cariño por entregar.

Calvin ingresó al refugio en el año 2022, con lesiones dérmicas que requerían atención médica urgente. Desde entonces, ha sido atendido por el equipo veterinario y los cuidadores de La Perla, quienes lo han visto recuperarse poco a poco, no solo físicamente, sino también emocionalmente. Ahora, completamente sano, este abuelito de mirada noble está listo para dar el siguiente paso: encontrar un hogar definitivo donde pueda pasar sus últimos años rodeado de amor.

Con su andar pausado, su carácter tranquilo y una ternura que desarma, Calvin se ha ganado el cariño de todo el personal del refugio. Pero lo que más llama la atención, y se ha convertido en su sello personal, es su peculiar sonrisa: unos dientes chuecos y separados que, lejos de restarle encanto, lo hacen absolutamente irresistible.

La historia de Calvin representa también una realidad: los perros adultos y mayores son los que más tiempo permanecen en los refugios, muchas veces ignorados frente a cachorros más activos o pequeños en tamaño. Sin embargo, adoptar a un animal adulto puede ser una de las decisiones más gratificantes que alguien puede tomar.

“Calvin es un perro muy tranquilo, ideal para quienes buscan compañía, serenidad y mucho amor. Es noble, obediente y se adapta fácilmente a nuevos entornos”, asegura el equipo de La Perla, que hace un llamado a la ciudadanía para considerar la adopción de animales mayores, quienes también merecen una oportunidad.

Calvin lleva más de dos años esperando a su familia ideal. Su historia es un recordatorio de que el amor no tiene edad, y que todos los animales, sin importar su pasado o apariencia, merecen la oportunidad de tener un hogar.

¿Quiere conocer a Calvin o a otros animales en adopción?

Puede comunicarse con La Perla a través de los canales de la Secretaría de Medio Ambiente de Medellín o visitar sus redes sociales para ver los perfiles de los animales disponibles. La adopción es gratuita, pero requiere compromiso y responsabilidad.

