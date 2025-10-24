Cámara para mascotas capta adorable vínculo entre perros (video)

Imagen de referencia. La dueña comentó que saber que sus perros se quieren tanto le brinda tranquilidad. Foto: Óscar Pérez

Una cámara para mascotas capturó el emotivo vínculo entre dos perros, Walt y su hermana Queenie, y las imágenes han conmovido a miles de usuarios en redes sociales. El video, publicado en TikTok por la cuenta @queenie_pup, muestra al perro más grande, Walt, acostado en su kennel exterior mientras Queenie, una Cavalier King Charles Spaniel, deambula inquieta.

Al acercarse al kennel, Queenie se encontraba con que no había suficiente espacio para acomodarse. Sin embargo, Walt se levantó y se desplazó para hacerle lugar, permitiendo que ambos se recostaran lado a lado y volvieran a dormir.

Desde su publicación el 16 de octubre, el video ha acumulado más de 298,000 reproducciones y 43,000 “me gusta”. La dueña comentó que saber que sus perros se quieren tanto le brinda tranquilidad. Los usuarios destacaron la ternura y comprensión de Walt, describiéndolo como un “alma gentil” capaz de leer emociones.

El clip también ha generado más de 580 comentarios, muchos de ellos expresando emoción ante la interacción de los animales, mientras que otros preguntaron por qué duermen en un kennel al aire libre. La dueña explicó que los perros prefieren este lugar, y que tienen una puerta que les permite entrar a la casa si lo desean.

El video se suma a otros publicados en la cuenta de Queenie, donde se aprecia la cercanía entre los hermanos, desde momentos de juego hasta siestas compartidas.

