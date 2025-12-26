Caramelito fue rescatado de la calle y lleva dos años esperando una familia que lo adopte

Caramelito es un perro de seis años tranquilo, noble y cariñoso. Foto: Cortesía

Desde hace dos años, Caramelito espera la oportunidad de dejar atrás la vida en un resguardo temporal y conocer, por fin, lo que significa tener un hogar definitivo. Este perrito fue rescatado de la calle y ha pasado mucho tiempo en una guardería donde recibe cuidados constantes y cariño, pero donde la ausencia de una familia propia sigue siendo una deuda pendiente.

Caramelito tiene cerca de seis años y un temperamento que quienes lo conocen describen como tranquilo y confiable. Es un perro juicioso, consentido y de carácter noble, cualidades que lo convierten en un compañero ideal para un entorno familiar. De tamaño pequeño a mediano, se adapta con facilidad a distintos espacios y mantiene buenos hábitos. Hace sus necesidades en el pasto y convive sin problemas con otros perros, lo que facilita su integración en hogares donde ya hay mascotas.

En términos de salud y bienestar, Caramelito se encuentra al día. Está castrado, desparasitado y vacunado, condiciones que garantizan no solo su cuidado, sino también la tranquilidad de quienes decidan abrirle las puertas de su casa. Estos procesos, fundamentales para la adopción responsable, ya forman parte de su historia, permitiéndole estar listo para iniciar una nueva etapa.

Aunque en la guardería es muy querido, quienes acompañan su proceso dicen que ningún espacio sustituye el vínculo que se construye en un hogar. Como muchos perros adultos, Caramelito enfrenta el reto de ser menos visible frente a cachorros más jóvenes, pese a contar con un carácter formado y una capacidad probada para convivir.

La historia de Caramelito refleja una realidad común en los procesos de rescate: animales que, tras ser salvados de la calle, logran estabilidad y cuidados básicos, pero permanecen largos periodos esperando una adopción definitiva. En su caso, dos años de espera no han apagado la esperanza de encontrar un hogar lleno de afecto.

Caramelito se encuentra en Bogotá y está listo para ser adoptado. Las personas interesadas en conocer más sobre él o iniciar un proceso de adopción pueden comunicarse al número 315 285 4716.

🐾 ¿Quiere estar al día y conocer las últimas noticias sobre el mundo animal? Lo invitamos a verlas en La Red Zoocial. 🐶🐱