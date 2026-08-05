Caramelo se perdió un día después de ser adoptado: lo buscan por varias zonas de Bogotá

Caramelo es un perro de aproximadamente 27 kilogramos, tiene los ojos color ámbar, pelaje café rojizo con una máscara negra y un temperamento dulce, aunque muy nervioso. Foto: Ser Animal Colombia

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La historia de Caramelo, también llamado León, ha movilizado a rescatistas y ciudadanos en Bogotá. El perro, que apenas llevaba un día en su nuevo hogar, se escapó durante un paseo tras soltarse del collar y desde entonces su familia y voluntarios mantienen una intensa búsqueda para encontrarlo.

De acuerdo con información compartida por Ser Animal Colombia, a través de su cuenta de Instagram @ser_animal_co, Caramelo había encontrado recientemente un hogar definitivo. Sin embargo, el pasado 2 de agosto, durante una salida, el perro huyó y desde ese momento no ha regresado.

La organización explicó que Caramelo es un perro muy temeroso y que, debido al miedo, suele escapar cuando alguien intenta acercarse. Por ello, hizo un llamado a la ciudadanía para que, en caso de verlo, no lo persigan. En cambio, piden tomar una fotografía, registrar la ubicación exacta y comunicarse de inmediato con los números habilitados para la búsqueda.

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Según la información difundida por los rescatistas, Caramelo se perdió cuando apenas cumplía su quinto día de recuperación de una cirugía de esterilización y, además, no llevaba collar de identificación. También señalaron que es un perro de campo, por lo que no conoce el entorno urbano y podría encontrarse desorientado.

Desde su desaparición, la búsqueda se ha extendido por diferentes sectores de Bogotá. Inicialmente se reportó su pérdida en el sector de la calle 106 con Suba, pero posteriormente fue visto en varios puntos de la ciudad. Entre los avistamientos registrados figuran el puente peatonal de la calle 63 con carrera 68, el barrio San Fernando, la carrera 30 con calle 53, en dirección hacia la Universidad Nacional de Colombia, así como reportes en Normandía y el sector de Galerías.

Los voluntarios explicaron que Caramelo responde tanto a ese nombre como al de León y que suele confiar más en las mujeres. Es un perro de aproximadamente 27 kilogramos, tiene los ojos color ámbar, pelaje café rojizo con una máscara negra y un temperamento dulce, aunque muy nervioso.

La historia de Caramelo comenzó hace mucho tiempo. Según relataron los rescatistas, tiempo atrás fue encontrado abandonado en una vereda, donde durante varios días fue alimentado por voluntarios hasta perderle el rastro. Más adelante supieron que había encontrado refugio temporal en un colegio y, tras volver a localizarlo, iniciaron el proceso para ofrecerle una familia definitiva. Su reciente desaparición, apenas un día después de haber llegado a su nuevo hogar, ha generado preocupación entre quienes participaron en su rescate.

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A través de sus publicaciones, Ser Animal Colombia reiteró que no busca señalar culpables, sino sumar apoyo para encontrar al perro. “Cada aviso puede marcar la diferencia”, insisten.

Las personas que tengan información sobre su paradero pueden comunicarse a los números 301 818 7020, 314 339 5783 o 314 426 9002.

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