Carla, la perrita sin pelo que está conquistando a todos en redes sociales

Carla llama la atención no solo por su carácter sociable, sino también por la apariencia de su piel. Foto: @adopta_con_responsabilidad

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

La organización Adopta con Responsabilidad (en Instagram como @adopta_con_responsabilidad), un colectivo sin ánimo de lucro que rescata y acompaña animales vulnerables en Bogotá y Soacha, compartió recientemente la historia de Carla, una perrita de raza viringo peruana que llegó bajo su cuidado y actualmente está en un proceso médico.

Carla ha llamado mucho la atención de diferente usuarios en redes no solo por su carácter sociable, sino también por la apariencia de su piel, que suele generar confusión entre quienes no conocen la raza.

Desde la organización explican que, aunque muchas personas creen que el estado de su piel se debe a una enfermedad, en realidad los viringos son perros naturalmente lampiños. Esto no implica un problema de salud, pero sí requiere cuidados específicos como hidratación constante, protección solar con bloqueador y el uso de jabones suaves para evitar irritaciones.

“Carla es divina por lo sociable e inteligente que es. Ama la compañía de personas y otros animales, así que a futuro necesitará una familia que esté presente y que, ojalá, ya tenga otro compañero en casa”, señaló la fundación al presentar por primera vez a la perrita en sus redes sociales.

La organización informó que, antes de abrir oficialmente su proceso de adopción, Carla debía someterse a una evaluación veterinaria completa. Esa revisión comenzó hace algunos días, con la realización de un cuadro hemático y examen coprológico, exámenes esenciales para conocer su estado general y garantizar que esté en condiciones óptimas para continuar su recuperación.

Además de avanzar en su proceso médico, la llegada de Carla coincidió con una campaña especial de la fundación. Se trata de “Velitas Pro Patitas”, una iniciativa destinada a recaudar fondos para el cuidado de los animales que actualmente tienen a cargo. Con el mensaje “cada luz encendida trae un deseo”, la organización presentó las cajas de diez velitas por un valor de $20.000, cuyo recaudo se transforma en alimento, atención y nuevas oportunidades para perros y gatos rescatados tanto en Bogotá como en Soacha.

Adopta con Responsabilidad reiteró que quienes deseen colaborar, adquirir las velitas o estar atentos al proceso de adopción de Carla pueden contactarlos directamente a través de mensajes internos en sus redes sociales. Por su parte, la organización continúa trabajando para ofrecer una segunda oportunidad a los animales que están bajo su responsabilidad.

🐾 ¿Quiere estar al día y conocer las últimas noticias sobre el mundo animal? Lo invitamos a verlas en La Red Zoocial. 🐶🐱